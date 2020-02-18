Google "поховала" свій сервіс Google Station: що про це відомо

Компанія Google закриває свій проєкт Google Station. Він мав на меті поширення та розвиток безкоштовного Wi-Fi.

Розвиток сервісу

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Реалізація Google Station розпочалася ще у 2015 році, повідомляє TechCrunch. Під час першого етапу компанія створила точки безплатного Wi-Fi на 400 залізничних станціях в Індії та інших місцях скупчення людей.

Влітку 2018 року сервісом користувались вже близько 8 мільйонів людей.

Проблеми із реалізацією

Однією з причин закриття такого амбітного проєкту називають складність в пошуку стійкої бізнес-моделі для масштабування програми. Однак, в останні роки пошуковикові вдалося поширити сервіс на Індонезію, Мексику, Таїланд, Нігерію, Філіппіни, Бразилію і В’єтнам. А всього три місяці тому проєкт запустили в Південній Африці.

Протягом багатьох років Google шукала способи монетизації програми Google Station. Наприклад, компанія почала показувати рекламу, коли користувач увійшов в систему, щоб підключитися до свого інтернет-сервісу. Схоже, навіть це не забезпечило прибуток від сервісу і в корпорації прийняли рішення взагалі відмовитися від подальшої реалізації.

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