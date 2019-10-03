Google попереджатиме користувачів, якщо пароль легко зламати

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Google попереджатиме користувачів про небезпечний пароль
Google попереджатиме користувачів про небезпечний пароль / idownloadblog.com

Корпорація Google запускає нову функцію. Вона має назву Password Checkup і буде попереджати користувачів про те, що їхні паролі легко зламати.

Як сказано у блозі компанії, функцію запустили 2 жовтня. Password Checkup пропонуватиме користувачеві змінити пароль, який система вважатиме ненадійним.

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Також користувачів попереджатимуть про те, що вони використовують однаковий пароль для декількох акаунтів адже це теж небезпечно.

До речі, перевірити надійність паролів можна на сайті passwords.google.com або в спеціальному додатку для Android. У Google також зазначили, що планують за замовчуванням вбудувати перевірку паролів у браузер Chrome.

Чому це важливо? Хоч більшість користувачів знають про небезпеку втрати персональних даних, та продовжують використовувати прості паролі, які "легко запам’ятати". Зоркема, одними з найнебезпечніших, при цьому найбільш популярних є паролі "123456"та "qwerty". Також експерти з кібербезпеки застерігають користувачів від використання пробілу замість пароля.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Google
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