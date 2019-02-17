Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі

Компанія Google розіслала розробникам додатків попередження про зміну в роботі фірмового магазину Google Play. Як стало відомо, Android-пристрої втратять залежність від американської корпорації.

Як повідомляє ресурс 4PDA, в компанії Google оголосили, що незабаром почнеться тестування нової функції, яка дає змогу оновлювати додатки через Google Play без необхідності входу в обліковий запис.

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Щоправда, поки йдеться тільки про встановлені програми.

Найближчі місяці Google Play почне тестувати нову функцію, яка автоматично дасть змогу магазину оновлювати попередньо завантажені додатки для користувачів, які не ввійшли в обліковий запис Google. Вони зможуть відключити цю функцію в будь-який час,

– йдеться в повідомленні корпорації.



Для оновлення додатків не потрібний буде обліковий запис в Google Play

Нова опція буде працювати на пристроях з Android Lollipop (API 21) або з більш свіжою версією операційної системи. Розробники повинні переконатися, що нові збірки їх додатків зможуть повноцінно функціонувати без входу в обліковий запис Google.

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