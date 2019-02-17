Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі

168 Читать новость на русском
Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
/ AndroidPIT

Компанія Google розіслала розробникам додатків попередження про зміну в роботі фірмового магазину Google Play. Як стало відомо, Android-пристрої втратять залежність від американської корпорації.

Як повідомляє ресурс 4PDA, в компанії Google оголосили, що незабаром почнеться тестування нової функції, яка дає змогу оновлювати додатки через Google Play без необхідності входу в обліковий запис.

Читайте також: У Microsoft закликають не користуватися своїм же браузером Internet Explorer

Щоправда, поки йдеться тільки про встановлені програми.

Найближчі місяці Google Play почне тестувати нову функцію, яка автоматично дасть змогу магазину оновлювати попередньо завантажені додатки для користувачів, які не ввійшли в обліковий запис Google. Вони зможуть відключити цю функцію в будь-який час,
– йдеться в повідомленні корпорації.

Google Play
Для оновлення додатків не потрібний буде обліковий запис в Google Play

Нова опція буде працювати на пристроях з Android Lollipop (API 21) або з більш свіжою версією операційної системи. Розробники повинні переконатися, що нові збірки їх додатків зможуть повноцінно функціонувати без входу в обліковий запис Google.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як відбуватиметься індексація пенсій: пояснення від Реви
сьогодні
7667
Теги: Техно Інтернет Google Google Play Android Додатки
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
14 лютого 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
Олена Кандяк 978
Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
14 лютого 08:03 Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
1833
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 473
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 1023
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
3319
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3588
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук