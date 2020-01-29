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Google поверне в Android довгоочікувану функцію запису дзвінків

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Android знову зможе записувати дзвінки / xda-developers

Кілька тижнів тому були виявлені перші ознаки швидкої появи функції запису дзвінків в додатку Google Phone. Версія Google Phone 43, розібрана тоді фахівцями дуже ретельно, містила кілька рядків, що вказують на швидкий запуск функції. З новою версією Google Phone 44 ентузіасти вже зуміли повністю її активувати.

Учасники спільноти мобільних розробників XDA Developers змогли протестувати запис під час дзвінка з Pixel 4 на OnePlus 7 Pro і навпаки. При цьому головний редактор XDA Developers Макс Вайнбах у свіжій бета-версії Google Phone на своєму Pixel 4 XL не зміг знайти кнопку "Запис", коли подзвонив на нього з iPhone.

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Фахівці зробили висновок, що функція вже повністю готова в Google Phone і офіційний запуск для звичайних користувачів – це лише питання часу.


В Android повернуть функцію запису дзвінків

Фірмовий додаток набору номера Google Phone попередньо встановлюється на лінійку смартфонів Google Pixel та смартфони з чистим Android в рамках програми Android One і Xiaomi в низці країн Європи.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Android Google
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