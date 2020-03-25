Google повністю змінить процес завантаження ігор з Google Play

Google ніколи не приділяла Android належної уваги, як ігровій платформі. Принаймні досі. Пошуковий гігант оголосив про низку нововведень у фірмовому магазині додатків Google Play, покликаних значно спростити завантаження мобільних ігор, розмір яких стрімко росте рік за роком.

Першою зміною стала функція "доставки ассетів", поділилися розробники в блозі Google. Її суть полягає в дозавантаженнях потрібних матеріалів коли це необхідно. Подібне вже давно практикується на ПК і консолях, дозволяючи почати грати ще до повного завантаження всіх файлів гри.

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Що змінить Google

По суті Google вирішила змінити традиційний метод завантаження програм на пристрій, коли вони розбивалися на установчий APK і файл розширення розміром до 2 ГБ. Тепер же останній поділяється на три різних "пакети".

При встановленні гри на пристрій завантажується APK і перший додатковий файл, розмір якого не перевищує 1 ГБ. У них вже містяться всі необхідні дані для запуску і початку гри, включаючи основні звуки, текстури, перші рівні та інше. Разом з тим починає завантажуватися другий додатковий архів, розмір якого також обмежений 1 ГБ. У ньому містяться дані для подальшої гри.

Нарешті, третій додатковий файл завантажує за запитом додаткові ресурси, такі як кат-сцени, карти, апдейти й інший контент, який не є обов'язковими або використовується пізніше в грі. Розмір такого архіву може досягати 512 МБ, а максимальна кількість файлів – 50 штук.

Зміни завантаження оновлень

Ще одне нововведення являє собою внутрішньоігрові оновлення. Часом для доступу до певного контенту тайтл вимагає встановити апдейт. Ця функція дозволяє зробити це прямо в грі, без необхідності заходити в Google Play. Розробники таким чином можуть розсилати і тестові оновлення в рамках закритих бета-версій.

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