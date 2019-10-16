Google представила бездротові навушники Pixel Buds 2: особливості та ціна

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Google Pixel Buds 2: основні характеристики, ціна
Google Pixel Buds 2: основні характеристики, ціна / YouTube

На щорічній презентації Made by Google компанія анонсувала не лише смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL. Пошуковик представив нове покоління бездротових навушників – Pixel Buds 2.

Основні функції та переваги. За запевненням компанії, дальності дії радіосигналу достатньо, щоб слухати музику, перебуваючи на протилежному боці футбольного поля від джерела.

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У навушниках передбачена функція автоматичного регулювання гучності звуку. Під час розмови пристрій самостійно знижує гучність або підвищує її, якщо в приміщенні занадто шумно.

Google Pixel Buds 2 отримали низку додаткових функцій. Як запевняють представники компанії, кожен навушник – це повноцінний комп'ютер, здатний переводити мову, управляти голосовим асистентом, підстроювати звучання під запити користувача.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listen up! New Google Pixel Buds deliver rich audio, clear calls, and hands‑free help from the Google Assistant*. . Beamforming mics focus on your voice, and a special sensor detects speech through the vibrations of your jaw, so a noisy street or windy day won't derail your conversation. . Designed for your comfort and fit, they stay put through sweaty workouts and regular day-to-day life. No more dropping the beat (on the ground, anyway). . Pixel Buds will be available next year. Sign up at the Google Store to be notified when available. Link in bio. . #madebygoogle #pixelbuds . . . . . . . . . . *Google Assistant requires an Assistant-enabled Android 6.0+ device, Google account, and an internet connection. Data rates may apply. . This device may not be sold or otherwise distributed until required legal authorizations have been obtained.

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Дизайн. У компанії перепробували десятки всіляких форм кожного навушника і вирішили, що ідеальна форма – це коло. Аксесуар комфортно утримується в вушній раковині, забезпечуючи хорошу звукоізоляцію.


Google Pixel Buds 2 можуть пропрацювати до 5 годин від одного заряду

Автономність самих навушників Google Pixel Buds 2 становить 5 годин. Використовуючи комплектний зарядний кейс, їх можна зарядити ще майже чотири рази. Таким чином, загальна автономність пристрою становить 24 години.


Ціна Google Pixel Buds 2

Ціна та дата виходу. Google Pixel Buds 2 з'являться в продажу в 2020 році. Вартість навушників складе 179 доларів (близько 4 500 гривень). Вони будуть доступні в чотирьох колірних виконаннях: чорному, білому, зеленому і кораловому.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Ціни Google Google Pixel Made by Google
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