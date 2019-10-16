Google представила бездротові навушники Pixel Buds 2: особливості та ціна

На щорічній презентації Made by Google компанія анонсувала не лише смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL. Пошуковик представив нове покоління бездротових навушників – Pixel Buds 2.

Основні функції та переваги. За запевненням компанії, дальності дії радіосигналу достатньо, щоб слухати музику, перебуваючи на протилежному боці футбольного поля від джерела.

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У навушниках передбачена функція автоматичного регулювання гучності звуку. Під час розмови пристрій самостійно знижує гучність або підвищує її, якщо в приміщенні занадто шумно.

Google Pixel Buds 2 отримали низку додаткових функцій. Як запевняють представники компанії, кожен навушник – це повноцінний комп'ютер, здатний переводити мову, управляти голосовим асистентом, підстроювати звучання під запити користувача.

Дизайн. У компанії перепробували десятки всіляких форм кожного навушника і вирішили, що ідеальна форма – це коло. Аксесуар комфортно утримується в вушній раковині, забезпечуючи хорошу звукоізоляцію.



Google Pixel Buds 2 можуть пропрацювати до 5 годин від одного заряду

Автономність самих навушників Google Pixel Buds 2 становить 5 годин. Використовуючи комплектний зарядний кейс, їх можна зарядити ще майже чотири рази. Таким чином, загальна автономність пристрою становить 24 години.



Ціна Google Pixel Buds 2

Ціна та дата виходу. Google Pixel Buds 2 з'являться в продажу в 2020 році. Вартість навушників складе 179 доларів (близько 4 500 гривень). Вони будуть доступні в чотирьох колірних виконаннях: чорному, білому, зеленому і кораловому.

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