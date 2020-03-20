Google представила додаток камери для бюджетних смартфонів на Android

Додаток "Google Камера" довгий час вважався еталонним рішенням для Android-смартфонів. Низка унікальних функцій робить його реально кращим, адже ніхто інший не міг запропонувати настільки ж якісної реалізації всіх цих функцій. Єдиним недоліком "Google Камери" була обмежена сумісність тільки зі смартфонами Pixel. Однак Google виправили й це.

Відтепер і смартфони на Android Go отримають просунутий додаток камери від пошуковика. У компанії попрацювали над тим, щоб додаток був доступний для ультрабюджетних пристроїв.

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Додаток камери для бюджетників

Camera Go по суті є спрощеною версію оригінальної "Google Камери" і, як, ймовірно, зрозуміло з назви, призначається лише для смартфонів під управлінням Android Go. Це ультрабюджетні пристрої з невеликим об'ємом оперативної пам'яті – як правило, 1 ГБ – і досить прохідними характеристиками.

Через це звичайні версії програм на них працюють не найкращим чином, але Google створила спеціальну лінійку програм з приставкою Go, які їй вдалося максимально полегшити і змусити буквально літати на рівні з флагманами.

Особливості додатка

Інтерфейсне оформлення Camera Go виконане в тій же стилістиці, що і "Google Камера". Правда, розташування деяких елементів трохи відрізняється. Наприклад, кнопка знімання розташована трохи вище, – над рядком перемикання режимів.

Проте, як і оригінал, Camera Go є не просто надбудовою, як більшість додатків камери, а глибоко інтегрована в операційну систему і буквально витискає з фотографічного модуля всі соки. В результаті на виході ми отримуємо реально якісні фото. Шкода лише, що нічний режим Night Shift, який висвітлює кадр, не реалізували.

Досі користувачі смартфонів на базі Android Go не сприймали свої апарати, як інструмент для знімання фото. Однак Camera Go завдяки просунутим програмним алгоритмам зможе не лише розкрити потенціал фотокамер бюджетних пристроїв, але навіть прикрасити їх.

Відео з анонсом додатка Camera Go:

Коли можна скористатися додатком

Незабаром Camera Go стане доступна в Google Play і ті, хто користується сумісними смартфонами, зможуть оцінити її особисто.

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