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Google представила цікаву пасхалку до фестивалю фарб Холі: як її активувати

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Google представила цікаву пасхалку до фестивалю фарб Холі / Unsplash

Щорічний фестиваль фарб Холі відомий і далеко за межами Індії, однак взяти участь у заході вдається далеко не всім. Компанія Google підготувала тематичну пасхалку для користувачів свого пошуковика – ті, хто набере відповідний запит, зможуть "заочно" долучитися до яскравої події.

Як активувати пасхалку

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Для активації події досить набрати Holi в пошуковому рядку Google на смартфоні або робочому столі. На сторінці з результатами з'явиться іконка з зображенням фарб.


Як активувати пасхалку

Натиснувши на неї, можна "забризкати" дисплей різнокольоровими плямами, які з'являються всюди, де користувач клацне мишкою або торкнеться сенсора пальцем. В цей час посилання на результати пошуку будуть неактивні.

Через деякий час у верхній частині екрану з'явиться іконка у вигляді краплі, за допомогою якої можна буде стерти "фарбу" і повернутися до звичайного режиму роботи.

Як виглядає нова пасхалка від Google – дивіться відео

Коли та кому можна скористатися

Пасхалка доступна практично на всіх платформах, включаючи iOS і Mac. Прихована функція буде доступна до кінця дня 10 березня.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Google Інтернет
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