Google присвятив дудл 50-річчю історичної висадки людини на Місяць

П'ятдесят років тому місія NASA Apollo 11 змінила наш світ та ідеї про те, що можливо. Все завдяки успішнй висадці людей на поверхню Місяця і безпечному їх поверненню додому. Сьогоднішнім особливим відео-дудлом Google святкує цей історичний момент людських досягнень.

Пошуковик пропонує пройти увесь шлях подорожі на Місяць та повернення назад разом з астронавтом Майклом Коллінзом, який брав участь у місії Apollo 11.

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Над проектом Apollo працювала команда з 400 тисяч людей з усього світу. Переважно це були звичайні робітники, інженери та вчені, які ніколи не покидали поверхню Землі. Серед них були астронавти місії: Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.

Їхня історична подорож почалася 16 липня 1969 року, коли ракета Saturn V стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді. Метою місії було вперше в історії висадити людину на Місяць. Це сталося 21 липня 1969 року.

У той час коли Ніл Армстронг та Базз Олдрін висадилися на поверхню природнього супутника Землі, астронавт Майкл Коллінз залишився в командному модулі на місячній орбіті, аби забезпечити успішне повернення всіх трьох астронавтів додому.

Сьогодні він розповість усім нам захоплюючу історію.

Відео дудл від Google на честь 50-річчя Великого стрибка всього людства:

Компанія також розповіла про те, як тривала робота над створенням відео.

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