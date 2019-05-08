Google тестує нові корисні функції для браузера Chrome

Компанія Google придумала новий спосіб обмеження рекламодавців в браузері Chrome, які могли відслідковувати дії користувачів в інтернеті. Нова функція дозволить користувачам відслідковувати всі cookie-файли, які зберігаються у браузері.

Особливості нової функції. Як повідомляє The Wall Street Journal, це дає можливість блокувати будь-які трекери, які не подобаються користувачам.

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А у Google в свою чергу заявляють, що це новий крок в напрямку захисту конфіденційності користувачів в браузері Chrome.

Як саме працюватиме обмеження? Поки не уточнюється, як саме будуть працювати нові елементи управління, відповідний інтерфейс компанія не презентувала публічно.

Інші обмеження для рекламодавців. Відзначимо, пошуковий гігант також вводить обмеження й на інші методи відстеження користувачів. В першу чергу це скорочення обсягу пасивної інформації, яку Chrome надає сайтам.

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