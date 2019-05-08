Google тестує нові корисні функції для браузера Chrome

126 Читать новость на русском
Google тестує нові корисні функції для браузера Chrome
Google тестує нові корисні функції для браузера Chrome / unsplash

Компанія Google придумала новий спосіб обмеження рекламодавців в браузері Chrome, які могли відслідковувати дії користувачів в інтернеті. Нова функція дозволить користувачам відслідковувати всі cookie-файли, які зберігаються у браузері.

Особливості нової функції. Як повідомляє The Wall Street Journal, це дає можливість блокувати будь-які трекери, які не подобаються користувачам.

Читайте також: Apple та Google видалили з магазинів додатки від українських розробників: у чому причина

А у Google в свою чергу заявляють, що це новий крок в напрямку захисту конфіденційності користувачів в браузері Chrome.

Як саме працюватиме обмеження? Поки не уточнюється, як саме будуть працювати нові елементи управління, відповідний інтерфейс компанія не презентувала публічно.

Інші обмеження для рекламодавців. Відзначимо, пошуковий гігант також вводить обмеження й на інші методи відстеження користувачів. В першу чергу це скорочення обсягу пасивної інформації, яку Chrome надає сайтам.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Авіакатастрофа пасажирського літака в "Шереметьєво": що відомо про трагедію
сьогодні
14884
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google Google Chrome Кібербезпека
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
сьогодні 12:24 Google представила бюджетні смартфони Pixel 3A та Pixel 3A XL
471
Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
7 травня 21:04 Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
Анастасія Можаровська 672
Глава відділу Xiaomi втопив свій Mi 9 і придумав оригінальний спосіб як його висушити
6 травня 22:31 Глава відділу Xiaomi втопив свій Mi 9 і придумав оригінальний спосіб як його висушити
1504
Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
5 травня 18:03 Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
977
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
2400
Новини
Більше новин
Залиште відгук