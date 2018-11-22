Google тестує операційну систему Android Q: коли чекати оновлення

Від релізу операційної системи Android 9.0 Pie ще не минуло півроку, проте в мережі вже з’явилися результати тестів ювілейної версії популярної ОС – Android 10. Наразі операційка проходить під кодовим ім'ям Android Q.

Про це повідомляє Geekon.

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Про перші запуски нового "зеленого робота" стало відомо завдяки базі даних бенчмарка Geekbench. У ній користувачі знайшли збережені результати тесту продуктивності смартфона Google Pixel 3 XL із встановленою системою саме Android Q.

Деталей про нову версію популярної мобільної ОС поки вкрай мало. Очевидно, що Google тестувала на своєму ж смартфоні свою систему в рамках процесу розробки і ні на який анонс Android Q ця інформація не натякає.



Тести операційної системи Android Q

З більш ранніх і неперевірених джерел про операційну систему відомо лише те, що додатки в ній зможуть працювати одночасно в багатовіконному режимі, без необхідності перемикання активного вікна.

Багато користувачів, і навіть досвідчені інсайдери переконані, що десятий Android ще вкрай недопрацьований, а Google не захоче випускати ювілейне оновлення власної системи недопрацьованим і без революційних змін. Тобто, незважаючи на поточне тестування Android Q, навіть приблизні інсайдерські збірки ювілейної версії не варто очікувати раніше весни 2019 року.

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