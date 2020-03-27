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Google відмовиться від важливої функції в браузері Chrome

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Google відмовиться від важливої функції в браузері Chrome / Unsplash

Фактично із дня виходу браузера Chrome в 2008 році і до цього часу компанія Google використовує популярний механізм ідентифікації клієнтського програмного забезпечення User Agent. Він потрібен для відслідковування версії браузера та увімкнення або вимкнення окремих функцій, які доступні на сайтах. Однак Google має намір відмовитися від цього алгоритму.

Що відомо про рішення компанії

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Рішення відмовитися від підтримки User Agent з боку Google пов'язане з бажанням компанії надати користувачам більший контроль над інформацією, що надається веб-сайтами, передає cnbeta.com.

Як працює алгоритм

Через User Agent пошуковий гігант обмежує доступ до своїх сервісів іншими браузерами. Компанія планує замінити такий алгоритм на використання нового API, який буде впроваджений в Chrome версії 85 і вище. Починаючи з Chrome v81, Google буде вводити поступову відмову від даної технології.

User Agent використовує спеціальний рядок, в якому міститься ім'я і номер версії браузера. Під час відкриття сайту він отримує інформацію про ОС і системну мову. У разі невідповідності заздалегідь встановленим значенням доступ до певного числа браузерів і комп'ютерів забороняється.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Google Chrome Google Інтернет
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