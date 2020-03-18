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Google випустила другу бета-версію Android 11 для розробників: що нового

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Публічна бета-версія Android 11 буде доступна у травні / Google

Майже через місяць після релізу першої бета-версії Android 11, Google випустила другу. Як і раніше, встановити оновлення можуть лише розробники. Розповідаємо, що ж нового додали до наступної версії зеленого робота.

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Нові особливості Android 11

  • Підтримка дисплеїв з різними частотами

Серед помітних на даний момент змін варто виділити наступне. Android 11 на системному рівні навчиться розпізнавати різні частоти оновлення дисплеїв, що спростить роботу розробникам сторонніх рішень.

Нагадаємо, що в 2020 році все частіше виходять смартфони з частотою оновлення від 90 до 120 Гц і навіть 144 Гц.

  • Оновлення безпеки

Тепер запит доступу до мікрофону і камери буде схожий на той, що ми бачимо при доступі до GPS – можна буде дати разовий або постійний доступ. Також з'явилися інструменти міграції додатків.

  • Підтримка гнучких смартфонів

З'явилося API, що дозволяє додаткам вказувати під яким кутом зігнутий шарнір. За допомогою цього можна показувати різний контент в залежності від того як складний гаджет. Подібна ідея вже реалізована в Samsung Galaxy Z Flip – режим Flex.

Android 11 Developer Preview 2 доступний для Pixel 2 і старше. Якщо на смартфоні встановлена ​​перша бета-версія, оновлення прийде бездротовим інтерфейсом, новачкам же доведеться скористатися Android Flash Tool.

Коли Google представить Android 11 іншим користувачам

Першу публічну бета-версію Android 11 варто чекати вже в травні. Її повинні представити в рамках онлайн-трансляції, оскільки конференція для розробників Google I/O скасована через пандемію коронавірусу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Google Android Смартфони
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