Google випустила другу бета-версію Android 11 для розробників: що нового

Майже через місяць після релізу першої бета-версії Android 11, Google випустила другу. Як і раніше, встановити оновлення можуть лише розробники. Розповідаємо, що ж нового додали до наступної версії зеленого робота.

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Нові особливості Android 11

Підтримка дисплеїв з різними частотами

Серед помітних на даний момент змін варто виділити наступне. Android 11 на системному рівні навчиться розпізнавати різні частоти оновлення дисплеїв, що спростить роботу розробникам сторонніх рішень.

Нагадаємо, що в 2020 році все частіше виходять смартфони з частотою оновлення від 90 до 120 Гц і навіть 144 Гц.

Оновлення безпеки

Тепер запит доступу до мікрофону і камери буде схожий на той, що ми бачимо при доступі до GPS – можна буде дати разовий або постійний доступ. Також з'явилися інструменти міграції додатків.

Підтримка гнучких смартфонів

З'явилося API, що дозволяє додаткам вказувати під яким кутом зігнутий шарнір. За допомогою цього можна показувати різний контент в залежності від того як складний гаджет. Подібна ідея вже реалізована в Samsung Galaxy Z Flip – режим Flex.

Android 11 Developer Preview 2 доступний для Pixel 2 і старше. Якщо на смартфоні встановлена ​​перша бета-версія, оновлення прийде бездротовим інтерфейсом, новачкам же доведеться скористатися Android Flash Tool.

Коли Google представить Android 11 іншим користувачам

Першу публічну бета-версію Android 11 варто чекати вже в травні. Її повинні представити в рамках онлайн-трансляції, оскільки конференція для розробників Google I/O скасована через пандемію коронавірусу.

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