Google випустила розширення для перевірки паролів: як воно працює

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Google випустила розширення для перевірки паролів
Google випустила розширення для перевірки паролів / TechRepublic

На фоні останнього масштабного витоку логінів та паролів компанія Google представила корисне розширення для фірмового браузера Chrome. Додаток отримав назву Password Checkup та дає змогу захистити облікові записи користувачів від можливих зломів.

Як це працює? Ресурс The Verge повідомляє, що розширення Password Checkup перевіряє паролі, які вводяться, на предмет їх наявності в списках вкрадених.

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Google запевняє, що всі відомості шифруються, і навіть сама компанія не має до них доступу. Система працює в автономному режимі, паролі в базі даних зберігаються в кешованому і зашифрованому вигляді, а будь-які попередження локально для кожного окремого комп'ютера.

Password Checkup
Як працює розширення Password Checkup

Чи збирає Google дані про користувачів? Компанія не приховує, що з метою поліпшення роботи сервісу розширення відправляє анонімні відомості про те, як часто зустрічаються небезпечні логіни і паролі, з якими доменами вони пов'язані і чи змінюють користувачі паролі, коли отримують сповіщення про загрозу безпеці. За бажанням людина може видалити всі зібрані розширенням дані в його налаштуваннях.

Де завантажити? Завантажити та встановити Password Checkup для Chrome можна з фірмового магазину розширень.

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Теги: Техно Інтернет Кібербезпека Google Google Chrome
Джерело: 24 Канал
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