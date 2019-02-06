Google випустила розширення для перевірки паролів: як воно працює

На фоні останнього масштабного витоку логінів та паролів компанія Google представила корисне розширення для фірмового браузера Chrome. Додаток отримав назву Password Checkup та дає змогу захистити облікові записи користувачів від можливих зломів.

Як це працює? Ресурс The Verge повідомляє, що розширення Password Checkup перевіряє паролі, які вводяться, на предмет їх наявності в списках вкрадених.

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Google запевняє, що всі відомості шифруються, і навіть сама компанія не має до них доступу. Система працює в автономному режимі, паролі в базі даних зберігаються в кешованому і зашифрованому вигляді, а будь-які попередження локально для кожного окремого комп'ютера.



Як працює розширення Password Checkup

Чи збирає Google дані про користувачів? Компанія не приховує, що з метою поліпшення роботи сервісу розширення відправляє анонімні відомості про те, як часто зустрічаються небезпечні логіни і паролі, з якими доменами вони пов'язані і чи змінюють користувачі паролі, коли отримують сповіщення про загрозу безпеці. За бажанням людина може видалити всі зібрані розширенням дані в його налаштуваннях.

Де завантажити? Завантажити та встановити Password Checkup для Chrome можна з фірмового магазину розширень.

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