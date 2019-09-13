Google випустила розумний рюкзак за тисячу доларів: чим він особливий

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Google випустила розумний рюкзак за тисячу доларів
Google випустила розумний рюкзак за тисячу доларів

Компанія Google оновила свою лінійку розумного одягу Project Jacquard, додавши до списку розумний рюкзак. Він має назву Cit-e. Його розробили у співпраці з модним домом Saint Laurent.

Як передає Digital Trends, рюкзак стане дебютним в новій лінійці Project Jacquard. Його можна використовувати для прямого зв’язку з Google Assistant.

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Отож наплічник підтримує голосові команди. На одній з лямок рюкзака є панель управління жестами: рух угору і вниз, подвійне натискання і тривале натискання. Google також оновила додаток Project Jacquard для налаштувань цих жестів.

Ціна. Новинка коштує 995 доларів – це майже 25 тисяч гривень.

Google випустила розумний рюкзак за тисячу доларів

Наплічник підтримує голосові команди

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Google
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