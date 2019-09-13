Google випустила розумний рюкзак за тисячу доларів: чим він особливий
Компанія Google оновила свою лінійку розумного одягу Project Jacquard, додавши до списку розумний рюкзак. Він має назву Cit-e. Його розробили у співпраці з модним домом Saint Laurent.
Як передає Digital Trends, рюкзак стане дебютним в новій лінійці Project Jacquard. Його можна використовувати для прямого зв’язку з Google Assistant.
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Отож наплічник підтримує голосові команди. На одній з лямок рюкзака є панель управління жестами: рух угору і вниз, подвійне натискання і тривале натискання. Google також оновила додаток Project Jacquard для налаштувань цих жестів.
Ціна. Новинка коштує 995 доларів – це майже 25 тисяч гривень.
Наплічник підтримує голосові команди
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