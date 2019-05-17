Google запустила перекладач, що говорить голосом користувача

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Google створила унікальний перекладач
Google створила унікальний перекладач / fainaidea.com

Компанія Google запустила новий перекладач Translatotron. Це перший у світі перекладач, що вміє відтворювати голос користувача, зберігаючи особливості голосу мовця.

Як сказано у блозі компанії, цього вдалось досягти завдяки новій технології перекладу.

Як це вдалось зробити. Класичний перекладач перетворює мову у текст, а потім перетворює текст знову у мову. Це призводить до конфузів і помилок. помилок При цьому Translatotron ці проміжні кроки пропускає.

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Новинка перекладає мову користувача безпосередньо на іншу мову.

Як перекладає Translatotron можете за лінком.

Та в компанії наголошують, що це рішення не є кінцевим варіантом. Вони сподіваються, що ця робота стане такою собі відправною точкою для майбутніх досліджень систем наскрізного перекладу мовлення.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Google
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