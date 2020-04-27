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Google запустив антикарантинний дудл-марафон з інтерактивними іграми

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Google запустив дудл-марафон
Google запустив дудл-марафон / Google

Google розуміє, що карантин триває, а людям вже давно нудно. Тож пошуковик скористався модною тенденцією та запустив марафон – 10 найпопулярніших за минулі роки ігрових інтерактивних дудлів потішать тих, хто нудьгує на самоізоляції.

Інтерактивні дудли з'являтимуться на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня. Про це розповіли в УНН.

Зверніть увагу День Землі: Google створив тематичний дудл та гру

Дудл-марафон: у які інтерактивні ігри можна буде зіграти на карантині

  • Перший дудл – вперше опублікований у 2017 році. Гравець повинен прописувати алгоритм ходів для персонажа – кролика. Присвячений дудл 50-річчю створення мов програмування для дітей.

Дудл
Перший інтерактивний дудл із марафону вже опублікований / Скриншот

  • Другий дудл дає можливість влаштувати змагання з крикету з равликами.
     
  • Третій – можна буде спробувати створювати світломузику.
     
  • Четвертий дудл навчить грі на терменвоксі (це особливий музичний інструмент – буде цікаво).
     
  • П'ятий дудл – гра, де головними героями є садові гноми.
     
  • Шостий – складне завдання: потрібно буде допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців ("Шкала Сковіла" – не чули? Загугліть) позбутися "пожежі" у роті за допомогою морозива.
     
  • Сьомий дудл – барвисте мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями в мережі.
     
  • Восьма гра – містична пригода, де треба перемагати привидів за допомогою малюнків.
     
  • Дев'ятий дудл присвячений зародженню хіп-хопа і пропонує спробувати себе в ролі діджея.
     
  • Десятий дудл, завершальний – неперевершена класика, Pac-Man.

Додамо, що з початку квітня Google активно опікується темою коронавірусу. Зокрема, на спеціальній сторінці можна прочитати усе про COVID-19 і коронавірусні поради.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Інтернет Техно Новини Техно Google Дудл Новини України
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