Google запустив антикарантинний дудл-марафон з інтерактивними іграми
Google розуміє, що карантин триває, а людям вже давно нудно. Тож пошуковик скористався модною тенденцією та запустив марафон – 10 найпопулярніших за минулі роки ігрових інтерактивних дудлів потішать тих, хто нудьгує на самоізоляції.
Інтерактивні дудли з'являтимуться на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня. Про це розповіли в УНН.
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Дудл-марафон: у які інтерактивні ігри можна буде зіграти на карантині
- Перший дудл – вперше опублікований у 2017 році. Гравець повинен прописувати алгоритм ходів для персонажа – кролика. Присвячений дудл 50-річчю створення мов програмування для дітей.
Перший інтерактивний дудл із марафону вже опублікований / Скриншот
- Другий дудл дає можливість влаштувати змагання з крикету з равликами.
- Третій – можна буде спробувати створювати світломузику.
- Четвертий дудл навчить грі на терменвоксі (це особливий музичний інструмент – буде цікаво).
- П'ятий дудл – гра, де головними героями є садові гноми.
- Шостий – складне завдання: потрібно буде допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців ("Шкала Сковіла" – не чули? Загугліть) позбутися "пожежі" у роті за допомогою морозива.
- Сьомий дудл – барвисте мексиканське бінго, в яке можна зіграти з друзями в мережі.
- Восьма гра – містична пригода, де треба перемагати привидів за допомогою малюнків.
- Дев'ятий дудл присвячений зародженню хіп-хопа і пропонує спробувати себе в ролі діджея.
- Десятий дудл, завершальний – неперевершена класика, Pac-Man.
Додамо, що з початку квітня Google активно опікується темою коронавірусу. Зокрема, на спеціальній сторінці можна прочитати усе про COVID-19 і коронавірусні поради.