Google запустив антикарантинний дудл-марафон з інтерактивними іграми

Google розуміє, що карантин триває, а людям вже давно нудно. Тож пошуковик скористався модною тенденцією та запустив марафон – 10 найпопулярніших за минулі роки ігрових інтерактивних дудлів потішать тих, хто нудьгує на самоізоляції.

Інтерактивні дудли з'являтимуться на головній сторінці пошуковика протягом 10 днів, починаючи з 27 квітня. Про це розповіли в УНН. Зверніть увагу День Землі: Google створив тематичний дудл та гру Дудл-марафон: у які інтерактивні ігри можна буде зіграти на карантині Перший дудл – вперше опублікований у 2017 році. Гравець повинен прописувати алгоритм ходів для персонажа – кролика. Присвячений дудл 50-річчю створення мов програмування для дітей.

Перший інтерактивний дудл із марафону вже опублікований / Скриншот Другий дудл дає можливість влаштувати змагання з крикету з равликами.



Третій – можна буде спробувати створювати світломузику.



Четвертий дудл навчить грі на терменвоксі (це особливий музичний інструмент – буде цікаво).



– буде цікаво). П'ятий дудл – гра, де головними героями є садові гноми.



Шостий – складне завдання: потрібно буде допомогти винахідникові тесту для вимірювання гостроти перців ("Шкала Сковіла" – не чули? Загугліть) позбутися "пожежі" у роті за допомогою морозива.



("Шкала Сковіла" – не чули? Загугліть) позбутися "пожежі" у роті за допомогою морозива. Сьомий дудл – барвисте мексиканське бінго , в яке можна зіграти з друзями в мережі.



, в яке можна зіграти з друзями в мережі. Восьма гра – містична пригода, де треба перемагати привидів за допомогою малюнків.



за допомогою малюнків. Дев'ятий дудл присвячений зародженню хіп-хопа і пропонує спробувати себе в ролі діджея .



. Десятий дудл, завершальний – неперевершена класика, Pac-Man. Додамо, що з початку квітня Google активно опікується темою коронавірусу. Зокрема, на спеціальній сторінці можна прочитати усе про COVID-19 і коронавірусні поради.