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Гра про Клару Рокмор – інтерактивний дудл від Google

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Дудл про Клару Рокмор
Дудл про Клару Рокмор / Скріншот з відео

Компанія Google продовжує агітувати людей у свьому світу залишатися вдома. Аби користувачам було чим розважитись - пошуковок представив дудл про американську музиканткантку Клару Рокмор.

Це інтерактивна гра, де користувачам пропонують "брати ноти", як це робила Клара Рокмор.

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Детальніше про дудл

Цей дудл не новий, його вперше показали ще у 2016 році. Він був присвячений 105-річчю музикантці Клари Рокмор. Але аби розважити людей, що зараз на карантині, дудл знову з’явився на стартовій сторінці пошуковика 30 квітня 2020 року. На інтерактивному зображенні Google одна із букв грає на терменвоксі (це електромузичний інструмент, створений в 1920 році). При натисканні на дудл Google користувач зможе зіграти в гру і створити власну музичну композицію.Дудл про Клару Рокмор

Дудл про Клару Рокмор / Скріншот

Хто така Клара Рокмор

Це єдина у світі віртуозка у грі на терменвоксі. У неї був абсолютний слух, який допоміг їй не тільки оволодіти інструментом, але навіть удосконалити його.

Гра про Клару Рокмор

Клара Рокмор була віртуозкою у грі на терменвоксі / Скріншот

Власне, завдяки Рокмор цей інструмент і став популярним. Адже більшість музикантів використовували терменвокс для створення спеціальних ефектів, а от Клара Рокмор зуміла виконувати на ньому класичний репертуар.

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Теги: Інтернет Техно
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