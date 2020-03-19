Gradient: новий тренд в Instagram, що визначає національність – як працює та де завантажити

В Instagram набуває популярності новий тренд – користувачі у відсотках визначають, риси якої національності у них домінують. Це дає змогу зробити спеціальний додаток Gradient, який створили українські розробники.

Крім того, додаток Gradient допомагає дізнатися, на кого із знаменитостей схожий користувач, а також як удосконалити свій портрет.

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Так, у вересні 2019 року додаток за два дні потрапило в топ App Store в Україні, а в жовтні навіть очолив рейтинг додатків у США, якраз завдяки функції "На кого зі знаменитостей ти схожий?".

Як працює нова функція Gradient

Ця нова послуга працює як такий собі "ДНК-тест", який допомагає визначити національність людини. Працює система на базі штучного інтелекту.

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Щоб скористатись послугою, потрібно обрати фото, на якому чітко видно риси обличчя. Якщо знімок буде нечіткий, або обличчя буде закрите, то система пропонує обрати іншу фотографію.

Далі завантажуємо фото в додаток та система у відсотках показує, скільки рис і яких національностей у вас є.

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Де завантажити Gradient

Додаток доступний в магазині додатків на iOS і Android. Ця послуга платна, але розробники дають змогу протестувати функцію безкоштовно протягом 3 днів.

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Важливо! Не сприймайте результати, що показує додаток, серйозно. Його "дослідження" не базується на науковому підгрунті.

Що відомо про Gradient? Цей додаток створили українські розробники – українець Владислав Уразов і росіянин Богдан Матвєєв. Раніше вони разом працювали над проєктом Teleport, який давав змогу підібрати колір волосся – теж дуже популярний тренд. У 2017 році програму купила Snap за 8 мільйонів доларів.

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