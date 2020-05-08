Гучне повернення: представлені флагмани Meizu 17 і 17 Pro

Компанія Meizu представила флагманські смартфони Meizu 17 і Meizu 17 Pro. Новинки можуть запропонувати передове залізо, квадрокамеру і підтримку технології mSmart 5G.

24 канал детально ознайомився з характеристиками ґаджетів.

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Цікаві особливості флагманів

Обидва смартфони отримали дисплеї Super AMOLED однаковою діагоналі з частотою оновлення 90 Гц, HDR10+ і вбудованим сканером відбитків пальців Super mTouch. За словами виробника, швидкість розблокування складає всього 0,15 с.

Основна камера смартфонів здатна записувати відео в 4K і 1080p при 60 кадрах в секунду. У Meizu 17 Pro є підтримка 3-кратного оптичного та 8-кратного гібридного зуму. Фронтальна AI-камера може записувати відео в 1080p. При запуску фронтальної камери кільце навколо отвору буде блимати, також воно може відображати рівень заряду акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 17/17 Pro Дисплей 6,6", 2340×1080, Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц 6,6", 2340×1080,Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц

Процесор Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

Пам'ять 8 ГБ, LPDDR4X ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ 8/12 ГБ, LPDDR5 ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ

Камера 64 Мп, f/1.8 (основна)+ 8 Мп, f/2.2 (ширококутна) + 5 Мп, f/1.9 (макро) + 12 Мп (портретна); 20 Мп (фронтальна) 64 Мп, f/1.8 (основна)+ 32 Мп, f/2.2 (ширококутний) + 8 Мп, f/2.4 (телефото) + 3D-камера Samsung S5K33D; 20 Мп (фронтальна)

Батарея 4500 мАч, швидка зарядка mCharge 30 Вт 4500 мАч, швидка зарядка mCharge 30 Вт, бездротова зарядка Super Wireless mCharge 27 Вт

Операційна система Android 10, Flyme OS 8.1 Android 10, Flyme OS 8.1

Зв'язок USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G

Колір чорний, білий, темно-зелений чорний, білий і м'ятний

Фото Meizu 17/17 Pro

Ціна

Вартість Meizu 17 і 17 Pro в Китаї:

Meizu 17 (8 + 128 ГБ) – 3699 юанів (13 937 гривень)

Meizu 17 (8 + 256 ГБ) – 3999 юанів (15 067 гривень)

Meizu 17 Pro (8 +128 ) – 4299 юанів (16 198 гривень)

Meizu 17 Pro (12 + 256 ГБ) – 4699 юанів (17 705 гривень)

Meizu 17 Pro – Limited Edition (12 + 256 ГБ) – 9999 юанів (37 765 гривень)

Крім стандартної версії Meizu 17 Pro, в продаж надійде лімітована модель з керамікою ручної роботи, виконана відомим в Китаї дизайнером. Старт попередніх замовлень на телефони в Китаї відбудеться вже 8 травня. Про вихід на міжнародному ринку поки не повідомили.

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