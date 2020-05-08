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Гучне повернення: представлені флагмани Meizu 17 і 17 Pro

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Meizu 17/17 Pro: характеристики та ціни
Meizu 17/17 Pro: характеристики та ціни / Meizu

Компанія Meizu представила флагманські смартфони Meizu 17 і Meizu 17 Pro. Новинки можуть запропонувати передове залізо, квадрокамеру і підтримку технології mSmart 5G.

24 канал детально ознайомився з характеристиками ґаджетів.

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Цікаві особливості флагманів

Обидва смартфони отримали дисплеї Super AMOLED однаковою діагоналі з частотою оновлення 90 Гц, HDR10+ і вбудованим сканером відбитків пальців Super mTouch. За словами виробника, швидкість розблокування складає всього 0,15 с.

Основна камера смартфонів здатна записувати відео в 4K і 1080p при 60 кадрах в секунду. У Meizu 17 Pro є підтримка 3-кратного оптичного та 8-кратного гібридного зуму. Фронтальна AI-камера може записувати відео в 1080p. При запуску фронтальної камери кільце навколо отвору буде блимати, також воно може відображати рівень заряду акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 17/17 Pro

  • Дисплей
    6,6", 2340×1080, Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц

    6,6", 2340×1080,Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц
  • Процесор
    Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650
  • Пам'ять
    8 ГБ, LPDDR4X ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ 8/12 ГБ, LPDDR5 ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ
  • Камера
    64 Мп, f/1.8 (основна)+ 8 Мп, f/2.2 (ширококутна) + 5 Мп, f/1.9 (макро) + 12 Мп (портретна); 20 Мп (фронтальна) 64 Мп, f/1.8 (основна)+ 32 Мп, f/2.2 (ширококутний) + 8 Мп, f/2.4 (телефото) + 3D-камера Samsung S5K33D; 20 Мп (фронтальна)
  • Батарея
    4500 мАч, швидка зарядка mCharge 30 Вт 4500 мАч, швидка зарядка mCharge 30 Вт, бездротова зарядка Super Wireless mCharge 27 Вт
  • Операційна система
    Android 10, Flyme OS 8.1 Android 10, Flyme OS 8.1
  • Зв'язок
    USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G
  • Колір
    чорний, білий, темно-зелений чорний, білий і м'ятний

Фото Meizu 17/17 Pro

 

Ціна

Вартість Meizu 17 і 17 Pro в Китаї:

  • Meizu 17 (8 + 128 ГБ) – 3699 юанів (13 937 гривень)
  • Meizu 17 (8 + 256 ГБ) – 3999 юанів (15 067 гривень)
  • Meizu 17 Pro (8 +128 ) – 4299 юанів (16 198 гривень)
  • Meizu 17 Pro (12 + 256 ГБ) – 4699 юанів (17 705 гривень)
  • Meizu 17 Pro – Limited Edition (12 + 256 ГБ) – 9999 юанів (37 765 гривень)

Крім стандартної версії Meizu 17 Pro, в продаж надійде лімітована модель з керамікою ручної роботи, виконана відомим в Китаї дизайнером. Старт попередніх замовлень на телефони в Китаї відбудеться вже 8 травня. Про вихід на міжнародному ринку поки не повідомили.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Meizu Новини Техно Техно Смартфони
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