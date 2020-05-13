Хакери атакували сайт Офісу президента

Українські державні інформаційні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури піддались серйозній хакерській атаці. Лише у період з 6 по 12 травня на ці об'єкти припало 11 тисяч атак.

Як розповіли у пресслужбі Державної служби спецзв'язку та захисту інформації. за цей тиждень система кіберзахисту виявила 10 964 підозрілих дій хакерів.

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Деталі

Найбільше неправомірних дій стосується поширення нестандартних протоколів або подій (45%). Ще 23% від усіх атак – це були спроби мережевого сканування. Решта 26 % – це поширення мережевого трояна, а також спроби отримання права адміністратора держсервісів.

Також система заблокувала 18 DDoS-атак на сайт Офісу президента України.

Атака хакерів на Кличка

У квітні хакери зосередили свою діяльність на серверах КМДА. За одну годину атаки зафіксували приблизно 1,5 мільйони оригінальних IP-адрес. А за 20 хвилин система кіберзахисту виявила та відхилила приблизно 4 мільярди атакувальних запитів.

Експерти з кіберзахисту кажуть, що подібної активності за тривалістю та кількістю атакуючих ботів в Україні до того не було. Крім того, 14 квітня хакери спробували атакувати брифінг мера Києва Віталія Кличка. Трансляцію все ж вдалось провести, але з істотним запізненням.

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