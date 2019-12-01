Хакери можуть викрасти гроші зі смартфонів, якщо їх заряджати у громадських місцях

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У громадських місцях краще не заряджати смартфон / unsplash.com

Нам вже відомо, що користуватися загальнодоступною Wi-Fi-мережею – не надто хороша ідея. Про це попереджає і сам девайс. Однак, загрозливою може бути навіть підзарядка смартфона у громадських місцях.

Як пише видання New York Times, це може призвести до злому, втрати персональної інформації і грошей на банківському рахунку.

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Як працюють зловмисники

Цей метод злому має назву Juice jacking. Він пов’язана із роботою портів і кабелів USB, які можна модифікувати, оснастивши їх шкідливим програмним забезпеченням.

Тож під час підключення для зарядки пристрій уражає шкідливе програмне забезпечення. Після цього зловмисники отримують практично повний контроль над девайсном: вони можуть зчитувати дані і паролі, кредитні карти, а також заблокувати пристрій.

Шахраї почали встановлювати модифіковані USB-зарядки в публічних місцях. Вони також роздають їх перехожим як сувеніри від відомих брендів.

Як захиститись

Дуже просто – уникати підзарядки у публічних місцях. Також треба з обережністю купувати павербанки.

Якщо вам конче потрібно підзарядити девайс, то краще використовувати спеціальні кабелі-запобіжники, у яких відключені лінії передачі даних.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Смартфони
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