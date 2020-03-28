Хакерка викрала в AMD вихідний код відеокрти для Xbox Series X

Схоже, нова архітектура відеокарт AMD не дає спокою не лише головним конкурентам – NVIDIA. «Червоний» чіпмейкер заявив, що невідома жінка-хакер зуміла зламати один із комп’ютерів корпорації, на якому були вихідні коди відеочіпів на архітектурі Navi – в тому числі і прискорювача, який буде використовуватися в консолі майбутнього покоління Xbox Series X.

Що відомо про інцидент

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Згідно із інформацією, яку надала компанія, зловмисниці вдалося поцупити вихідні коди архітектури Navi 10 (іншими словами – Radeon RX 5700), майбутньої Navi 21 і Ardeno GPU – відеочіпа для Xbox Series X, передає Engadget.

Викрадачка запропонувала викупити у неї дані за 100 мільйонів доларів, а в разі, якщо інформація виявиться нікому не потрібна – погрожувала опублікувати викрадені дані в публічному доступі, натякаючи на можливість їх викупу компанією AMD.

Реакція AMD

Щодо AMD, то вона, в свою чергу, заявляє, що нічого важливого шантажистці вкрасти не вдалося. Навіть якщо інформація потрапить в мережу – це ніяк не вплине на запуск Xbox Series X чи інших продуктів.

В даний момент компанія працює з поліцією, щоб відстежити і покарати злочинницю за викрадення важливих корпоративних секретів.

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