Характеристики нового смартфона HTC потрапили в мережу до анонсу
Через кілька місяців після анонсу смартфона HTC Desire 19s в мережі з'явилися перші дані про новий пристрій бренду, який дебютує в середньому ціновому сегменті. Крім назви, стали відомі особливості дизайну ґаджета, а також його основні технічні характеристики, включаючи модель процесора.
За даними Twitter-інсайдера @LlabTooFeR, новий HTC Desire 20 Pro отримає вертикальний блок основної камери, схема розміщення якого нагадує модуль Xiaomi Mi 10, а також дисплей з мінімальними рамками і отвором для фронталки. При цьому апарат збереже класичний 3,5-мм роз'єм для навушників.
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Відомі характеристики HTC Desire 20 Pro
Передбачувана новинка бренду з кодовою назвою Bayamo засвітилася в базі даних Geekbench. Результати пристрою при тестуванні склали 312 і 1367 балів при навантаженні на одне і всі ядра відповідно.
Технічна інформація про новий пристрій HTC
Згідно витоку, апарат буде побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 665 за підтримки 6 ГБ оперативної пам'яті. Працювати пристрій буде під керуванням ОС Android 10.
Інші специфікації, передбачувана дата анонса і ціна HTC Desire 20 Pro невідомі.
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