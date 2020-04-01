Характеристики смартфона OnePlus 8 підтвердив гендиректор компанії

Низку витоків щодо смартфона OnePlus 8 поповнив і сам виробник – генеральний директор компанії Піт Лау на форумі спільноти розповів про ключові технічні характеристики майбутньої лінійки флагманських смартфонів. Він підтвердив деякі чутки, а також поділився свіжими подробицями про залізо новинок.

Ключові характеристики

Цікаво Смартфон OnePlus 8 Pro отримає цікаву основну камеру: деталі

За заявою глави бренду, OnePlus 8 буде побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 865, отримає швидку оперативну пам'ять LPDDR5 і накопичувач UFS 3.0 з пропускною здатністю до 1700 МБ/с, передає Gizcchina.

Крім того, смартфон отримає підтримку технологій Samsung TurboWrite, яка значно збільшить швидкість послідовного запису, і Host Performance Booster – вона підвищить продуктивність при читанні даних.

Нові деталі про смартфони

Піт Лау також заявив, що оновлена ​​версія фірмової оболонки OxygenOS буде адаптована до продуктивного заліза і надасть користувачам "дійсно важливі функції".

Крім того, компанія випустила кілька тизерів, присвячених специфікаціям ґаджета. Згідно з опублікованими зображеннями, екран флагмана з частотою оновлення 120 Гц буде мати роздільну здатність 2560х1440 пікселів.

Нові тизери із специфікаціями OnePlus 8: фотогалерея

Заявлені підтримка стандарту HDR10+, технології динамічної компенсації якості зображення (MEMC) і яскравість 1300 ніт.

Дата презентації

За новими даними, лінійку смартфонів OnePlus 8 представлять вже ​​14 квітня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно