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Хлопчик проковтнув AirPod: до iPhone боїться навіть торкатись

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Хлопчик проковтнув AirPod / start-pix.com

У США 7-річному хлопчику зробили неймовірний подарунок – новий смартфон iPhone разом із бездротовими навушниками AirPods. Однак, дитина випадково проковтнула один навушник, що завдало йому фізичної і психологічної травми.

Як пише видання Gizmochina, інцидент трапився у штаті Джорджія. Кіара Страуд розповіла, що вона подарувала синові два девайси від Apple. Але він випадково проковтнув один з навушників.

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Як каже мати, вона уявити собі не могла, що таке може трапитись. Тож зараз вона вирішила попередити інших батьків про те, що подібні мініатюрні гаджети можуть бути дійсно небезпечними в руках дітей.

Як це трапилось

Як розповіла Кіара, хлопчик просто тримав один навушник у роті за довгу частину, а потім проковтнув, вона навіть не встигла відреагувати. Коли вона звернулась по допомогу до медиків, то фахівці в відділі охорони здоров'я дітей Атланти були спантеличені. Розміщення AirPod виявили вже на рентгенівському знімку.

Хлопчик проковтнув AirPods

Після цього хлопчик боїться девайсів 

Та операцію проводити не довелось, медики вирішили, що AirPod вийде природним чином.

До речі, через цей інцидент хлопчик навіть відмовився торкатися до свого новенького iPhone.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Apple Діти Здоров'я iPhone
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