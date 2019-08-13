Огляд смартфона Honor 20: чому варто звернути увагу на новий флагман

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Honor 20: огляд і характеристики смартфона Honor 20
Огляд Honor 20 / 24 Канал

Нещодавно флагманський смартфон від Huawei – Honor 20 – надійшов у продаж в Україні. Новинка може похвалитись стильним дизайном, комфортним розміром та одразу 4 модулями основної камери.

Дизайн

Смартфон отримав компактний розмір з діагоналлю 6,26 дюймів. Тип дисплея – IPS. У верхньому лівому кутку інженери розмістили невеликий отвір для фронтальної камери (як у нових флагманів Samsung). Сканер відбитків пальців – на бічній панелі. Ця ж кнопка виконує роль блокувальника.

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Honor 20

Камеру заховали у "дірці" в екрані

З обох боків він покритий гартованим склом з обрамленням із металу. Задня панель має дзеркальну кришку із синім забарвленням (є ще чорна версія). Модулі основної камери розмістили у вертикальному модулі праворуч і, незважаючи на велику кількість датчиків, виглядає доволі акуратно.

Роз'єму для навушників тут вже немає, зрештою як і в більшості сучасних флагманів.

Honor 20

Задня кришка зі скла 

Ергономіка

Смартфон має доволі компактні параметри. Він відносно легкий, як для пристрою із двома скляними поверхнями, – 174 грами. Комфортно сидить у руці і виглядає тоншим, ніж його скляні побратими.

При цьому девайс дуже слизький та швидко "збирає" відбитки пальців – але це та ціна, яку ми платимо за скляний тил.

Honor 20

Він має компактний розмір і зручно "сидить" у руці 

Як я вже згадувала, сканер відбитків пальців розміщений на бічній панелі. Це видається мені зручнішим, ніж на тильній стороні – якщо брати смартфон правою рукою, то великий палець потрапляє одразу на правильне місце. Він спрацьовує дуже швидко. Просто беру його в руки – і готово.

Також у Honor 20 є функція розблокування Face ID, як теж працює за лічені мілісекунди. Хоча й виробник попереджає – це не найнадійніший метод блокування смартфона.

Автономність

Ємність батареї становить 3 750 мАг з підтримкою фірмової швидкої зарядки SuperCharge (22,5 Вт). Вона може зарядити батарею до 50% приблизно за півгодини. А повної зарядки можна досягти менш, ніж за 2 години. Для повсякденних завдань смартфон може протриматись до півтора дня роботи.

Honor 20

Смартфона вистачає до півтора дня автономної роботи 

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Камери

Ну і на десерт про камери. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп з підтримкою штучного інтелекту. Основна складається із 4 модулів:

  1. Основний 48-мегапіксельний SONY IMX586, з діафрагмою f/1.8 і фазовим автофокусом;
  2. Ультраширокий модуль на 16 Мп з f/2.2 та кутом огляду 117 градусів;
  3. Супермакро-модуль на 2Мп та з діафрагмою f/2.4 (фокусування на відстані 4 см від об'єкта);
  4. Допоміжний на 2 Мп для фото з ефектом боке.

Honor 20

Фото на Honor 20

Honor 20

Фото в режимі боке

У денний час при хорошому освітленні знімки виходять дуже якісними, з хорошою деталізацією. Однак, коли робиш фото в приміщенні або при недостатньому освітленні – деталізація дещо знижується.

Перше фото – звичайний режим, друге – нічний

Honor 20

 

Фото в режимі макрозйомки

Камери підтримують режим нічної зйомки. З ним фото виходять кращі, але не ідеальні. 

Honor 20

Розільна здатність фронталки – 32 Мп

Перше фото – основний модуль, друге – ультраширокий

Ціна 

Honor 20 можна купити в Україні за ціною 11 999 гривень у модифікації із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Наразі діє акційна ціна. Після 18 серпня вартість має зрости до 12 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 20

  • Дисплей
    Діагональ: 6,26 дюйма
    Тип: IPS
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
  • ПроцесорHiSilicon Kirin 980
    Кількість ядер: 8
    Частота: 2,6 ГГц
  • Відеопроцесор
    Mali-G76 MP10

    Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновна: 48,0 Мп + 16,0 Мп + 2,0 Мп + 2,0 Мп
    ​Фронтальна: 32 Мп
  • Акумулятор3750 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie
  • Для ігорТехнологія GPU Turbo 3.0
  • Наявність NFCЄ

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Огляди Huawei
Джерело: 24 Канал
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