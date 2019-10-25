Смартфон Honor 9X представили на глобальному ринку

Компанія Huawei презентувала на глобальному ринку смартфон свого суббрнеду – Honor 9X. Пристрій вирізняється оригінальним дизайном з висувною селфі-камерою та доступною ціною.

Характеристики

Honor 9X може похвалитись потрійною камерою 48 Мп та 6,59-дюймовим FullView дисплеєм, тобто 16-меапіксельна селфі-камера висувна.

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Камера має підтримку штучного інтелекту, а також режим нічної зйомки AIS Super Night Mode, що забезпечує високу якість фотографій навіть при слабкому освітленні. Другий модуль основної камери – ширококутний 2-мегапіксельний датчик з кутом огляду 120 градусів.

Що стосується дисплея, то його діагональ складає 6,59 дюйма без вирізів, загалом дисплей займає 91% поверхні передньої панелі.

Новинка працює на фірмовому процесорі Kirin 810 з 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено до 128 ГБ. Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Honor 9X отримав унікальний дизайн

Як розповіли у пресслужбі бренду, для цієї моделі розробили унікальний дизайн корпусу. Задня панель відображає та переломлює світло, створюючи динамічне зображення у формі X. Смартфон буде доступний у двох кольорах: сапфіровий синій та опівнічний чорний.

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Honor 9X в Україні

Незабаром новинка з’явиться і на українському ринку. Інформацію про старт продажів Honor 9X, а також його ціну обіцяють повідомити вже у листопаді.

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