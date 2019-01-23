HP анонсувала ноутбуки для школи із військовим захистом: характеристики

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HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition та HP Chromebook 11 G7 Education: характеристики
HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition та HP Chromebook 11 G7 Education: характеристики / Фото з вільних джерел

Компанія HP оголосила про поповнення сімейства хромбуків для галузі освіти двома новими моделями – Chromebook x360 11 G2 Education Edition та Chromebook 11 G7 Education Edition. Новинки майже ідентичні за функціональністю за виключенням того, що Chromebook x360 11 G2 Education Edition – це ноутбук-трансформер.

Про це повідомляє Android Authority.

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Chromebook x360 11 G2 Education Edition оснащений 11-дюймовим сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD (1366 × 768 точок), двома портами USB-C, одним портом USB, аудіороз'ємом для навушників і слотом для карт пам'яті SD.

Наявний шарнір дозволяє повертати екран на 360 градусів, перетворюючи пристрій в планшет з підтримкою введення даних за допомогою цифрового стилуса Wacom EMR, що надається опціонально.

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition
HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition можна використовувати як планшет

Chromebook x360 11 G2 EE поставляється з 2-ядерним процесором Intel Celeron N4000 або чотирьохядерним Celeron N4100, з 8 ГБ оперативної пам'яті, флеш-накопичувачем на 32 або 64 ГБ і батареєю ємністю 47,36 Вт/год, що забезпечує до 11,5 годин роботи в автономному режимі.

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За надійністю та міцністю пристрій відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD-810G і може витримати без будь-яких наслідків падіння на бетон з висоти до 76 сантиметрів.

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition
HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition надійде у продаж в квітні

Друга модель Chromebook 11 G7 EE має такі ж характеристики, що й Chromebook x360 11 G2 EE, за винятком того, що для неї пропонується три варіанти екрану, включаючи сенсорний IPS-екран з роздільною здатністю HD, матовий сенсорний IPS-екран з роздільною здатністю HD і HD -дисплей на матриці SVA. Ще одна відмінність – у цій моделі більша тривалість автономної роботи – 13 годин.

HP Chromebook x360 11 G2 EE і Chromebook 11 G7 EE надійдуть у продаж в квітні. Ціна пристроїв буде оголошена трохи пізніше.

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Теги: Техно ноутбук Огляди HP Ґаджети
Джерело: Техно
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