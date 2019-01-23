HP анонсувала ноутбуки для школи із військовим захистом: характеристики

Компанія HP оголосила про поповнення сімейства хромбуків для галузі освіти двома новими моделями – Chromebook x360 11 G2 Education Edition та Chromebook 11 G7 Education Edition. Новинки майже ідентичні за функціональністю за виключенням того, що Chromebook x360 11 G2 Education Edition – це ноутбук-трансформер.

Про це повідомляє Android Authority.

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Chromebook x360 11 G2 Education Edition оснащений 11-дюймовим сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD (1366 × 768 точок), двома портами USB-C, одним портом USB, аудіороз'ємом для навушників і слотом для карт пам'яті SD.

Наявний шарнір дозволяє повертати екран на 360 градусів, перетворюючи пристрій в планшет з підтримкою введення даних за допомогою цифрового стилуса Wacom EMR, що надається опціонально.



HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition можна використовувати як планшет

Chromebook x360 11 G2 EE поставляється з 2-ядерним процесором Intel Celeron N4000 або чотирьохядерним Celeron N4100, з 8 ГБ оперативної пам'яті, флеш-накопичувачем на 32 або 64 ГБ і батареєю ємністю 47,36 Вт/год, що забезпечує до 11,5 годин роботи в автономному режимі.

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За надійністю та міцністю пристрій відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD-810G і може витримати без будь-яких наслідків падіння на бетон з висоти до 76 сантиметрів.



HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition надійде у продаж в квітні

Друга модель Chromebook 11 G7 EE має такі ж характеристики, що й Chromebook x360 11 G2 EE, за винятком того, що для неї пропонується три варіанти екрану, включаючи сенсорний IPS-екран з роздільною здатністю HD, матовий сенсорний IPS-екран з роздільною здатністю HD і HD -дисплей на матриці SVA. Ще одна відмінність – у цій моделі більша тривалість автономної роботи – 13 годин.

HP Chromebook x360 11 G2 EE і Chromebook 11 G7 EE надійдуть у продаж в квітні. Ціна пристроїв буде оголошена трохи пізніше.

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