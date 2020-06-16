HTC повертається: компанія представила відразу два нових смартфони – відео
Після довгого "затишшя" тайванська компанія HTC без зайвого медійного шуму випустила відразу дві новинки під управлінням Android 10. В оновлене портфоліо вендора увійшли моделі U20 і доступніший Desire 20 Pro. Обидва пристрої отримали процесори Snapdragon та просунутий набір датчиків основної камери.
24 канал детально ознайомився з презентованими телефонами компанії HTC.
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Смартфон HTC U20 5G
Ґаджет отримав 6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2400х1800 пікселів. Смартфон побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 765G та оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті. На тильній стороні пристрою розміщено модуль основної камери, представлений чотирма сенсорами з роздільною здатністю 48, 8 (ширококутна оптика), макрооб'єктивом і 2 Мп датчиком глибини. В екрані розмістили 32-мегапіксельну фронтальну камеру.
Пристрій також має сканер відбитків пальців, який розмістили на задній кришці ґаджета. За автономність моделі відповідає вбудований акумулятор місткістю 5000 мАг.
Відео HTC U20 5G:
Ціна HTC U20 5G
Вартість HTC U20 5G становить 640 доларів (17 127 гривень).
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Смартфон HTC Desire 20 Pro
Друга новинка отримала 6,5-дюймовий екран та восьмиядерний процесор Snapdragon 665. При цьому смартфон оснащений тим же набором камер і акумулятором, що й у моделі U20 5G. Ще однією особливістю апарату став вбудований накопичувач на 128 ГБ.
Відео HTC Desire 20 Pro:
Ціна HTC Desire 20 Pro
Смартфон HTC Desire 20 Pro обійдеться покупцям в 303 долари (8 108 гривень). Дату початку продажів обох новинок виробник оголосить пізніше.