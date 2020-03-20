Хто такий Ігнац Земмельвейс і чому Google присвятив йому дудл

Google присвятив свій черговий дудл по праву видатному лікарю – Ігнацу Земмельвейсу. Це угорський акушер-гінеколог, якого вважають засновником асептики та батьком гігієни рук. Тема, як ніколи, актуальна сьогодні, адже саме миття та дезінфекція рук можуть першочергово урятувати людину від зараження коронавірусом Covid-2019.

Біографія Ігнаца Земмельвейса

Засновник асептики та рятівник матерів – так називали Земмельвейса вже після смерті, однак за життя і його самого, і гіпотезу про гігієну, яку він висував, вважали дурницею.

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Видатний медик народився 1 липня 1818 року у західній частині нинішньої угорської столиці Буді, що колись була окремим містом.

Він був 5 дитиною з 10-ти, що народилися у сімействі бакалійника Юзефа Земмельвейса та його дружини Терези Мюллер. Ігнац виріс у досить заможній сім’ї.

Спочатку Земмельвейс вирішив вивчати право, а не медицину, тому вступив у Віденський університет восени 1837 року саме на цю спеціальність. Однак вже наступного року з незрозумілих причин він перейшов на курс медицини.

У 1844 році чоловік отримав ступінь доктора медицини та спеціалізувався на хірургії та акушерстві. Його вчителями були: відомий австрійський патолог, політик та філософ Карл фон Рокитанський, чеський професор-медик, дерматолог Йосиф Шкода та засновник Віденської дерматологічної школи Фердинанд фон Гебра.

"Батько гігієни рук" Ігнац Земмельвейс: відеоролик

У 1846 – 1850 роках працював у Відні в пологовому будинку. У 1851 році переїхав до Пешту, де очолив лікарню Святого Роха. З 1855 року також став професором Будапештського університету.

У 1847 році Земмельс, намагаючись зрозуміти причини післяпологової гарячки (сепсису) у породіль, він припустив, що інфекцію можуть переносити лікарі, що приходять до вагітних з інфекційного та патологоанатомічного відділень лікарні.

Річ у тім, що лікарі в той час часто приймали пологи після того, як прибігали просто від мерця. Вони навіть не мили рук, а просто протирали руки носовими хустинками.

Так, Земмельвейс зобов'язав персонал лікарні перед маніпуляціями з вагітними і породіллями знезаражувати руки зануренням їх в розчин хлорного вапна. Завдяки цьому смертність серед жінок та новонароджених впала більш ніж усемеро – з 18% до 2,5 %.

Попри це гіпотеза Земмельвейса не одразу прижилась. Ба більше – лікарі підіймали самого винахідника на глум, зневажали та різко критикували. Окрім того, директор клініки, де на той час працював Земмельвейс, доктор Кляйн заборонив йому публікувати статистику зменшення смертності після впровадження стерилізації рук і вигнав з роботи. Не завадило йому зробити це навіть те, що смертність у клініці різко впала. Кляйн навіть заявив, що "вважатиме публікацію про гігієну рук доносом".



Ігнац Земмельвейс

Ідеї Земмельвейса не те, що не признавали, тодішні медики ненавиділи професора. Вони, приміром, зацькували його колегу лікаря Ґустава Міхаеліса. Він одним із перших застосував на практиці ідеї Земмельвейса і домігся зниження смертності серед своїх пацієнток, але наклав на себе руки через усвідомлення власної нездатності змінити загальну думку лікарської спільноти.

Втім, найбільше вражає жахлива смерть провідного медика-вченого. Терапевт Земмельвейса, Янош Баласса, склав документ, згідно з яким було рекомендовано направити Земмельвейса в психіатричну лікарню. А його вчитель Фердинанд Ріттер фон Гебра обманом заманив його відвідати божевільню у Деблінгу під Віднем.

В якусь мить Земмельвейс зрозумів, що потрапив у пастку та спробував утекти, однак співробітники закладу його побили, одягли гамівну сорочку та помістили у темну кімнату. "Лікували" чоловіка проносним та обливанням холодною водою.

Останнє побиття лікаря закінчилося тим же сепсисом, від якого Земмельвейс так старався врятувати жінок-породіль. Видатний лікар та науковець помер у віці 47 років, 13 серпня 1865 року. Він похований у Будапешті.

Пройшло довгих 20 років, перш ніж про відкриття Земмельвейса згадали та визнали його ідеї посмертно. Лаври "батька гігієни", попри це, спочатку дісталися англійському лікарю Джозефу Лістеру, який відкрив в хірургії еру антисептики.

Як вшановують пам’ять Земмельвейса: