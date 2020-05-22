Huawei Freebuds 3i: бездротові навушники з активним шумозаглушенням

Український підрозділ Huawei провів онлайн-трансляцію та презентував в Україні нові бездротові навушники Huawei Freebuds 3i. Вони отримали стильний дизайн та технологію активного шумозаглушення.

Як розповіли представники Huawei 24 каналу, новий дизайн забезпечує надійніше "сидіння" навушників у вухах.

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Що ще цікавого

Huawei Freebuds 3i отримали два зовнішніх і один внутрішній мікрофон. Зовнішній мікрофон може виявляти та приглушувати сторонній шум. А внутрішній вловлює інші шуми в ваших вухах для максимального придушення, активно знижуючи фоновий шум до 32 дБ.

Huawei FreeBuds 3i отримали стильний і комфортний дизайн / Пресслужба Huawei

Загалом три мікрофони забезпечують повне шумозаглушення для підвищення якості розмови по телефону або прослуховування музики.

Також варто звернути увагу на екосистему Huawei. Навушники одразу синхронізуються із усіма пристроями Huawei. Потрібно лише натиснути на pop-up вікно на смартфоні і після відкриття зарядного кейса Huawei Freebuds 3i відбудеться автоматичне підключення.

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Huawei FreeBuds 3i оснащені великими 10-міліметровими динамічними драйверами, які допомагають відтворювати потужні баси. Крім того, високочутливі полімерні композитні мембрани оптимально налаштовані для забезпечення автентичного і збалансованого звучання.

Старт продажу

Навушники Huawei FreeBuds 3i надійдуть у продаж у двох класичних кольорах

Чорний (Carbon Black)

Білий (Ceramic White)

Новинка з'явиться у продажу в середині червня.