Окрім смартфонів компанія Huawei випускає просунуті роутери та інше телекомунікаційне обладнання. Однією з останніх новинок компанії став портативний маршрутизатор Mobile WiFi 3 з підтримкою мереж третього і четвертого покоління.

Новий пристрій від Huawei стане в нагоді, якщо потрібно мати інтернет для кількох пристроїв під рукою завжди, або під час подорожі, розповідає gizmochina.

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Особливості Huawei Mobile WiFi 3

При вазі всього 72 грами і товщині 14 мм Huawei Mobile WiFi 3 без проблем поміщається практично в будь-якій кишені і не займе багато місця в сумці.



Кишеньковий роутер Huawei Mobile WiFi 3

Роутер підтримує 11 частотних діапазонів 4G/3G, дозволяючи одночасно підключати до 16 пристроїв. Максимальна швидкість передачі даних складає 150 Мбіт/с. Усередині встановлений акумулятор місткістю 1500 мАг, що забезпечує до 6 годин безперервної роздачі інтернету.



Роутер стане незамінним інструментом під час подорожі

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Ціна Huawei Mobile WiFi 3

Huawei Mobile WiFi 3 випускається в чорному і білому кольорах. Ціна роутера в Китаї становить 42 долари (1 123 гривні).