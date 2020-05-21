Huawei Y5p презентували в Україні: Android 10 та дуже доступна ціна
Компанія Huawei провела в Україні презентацію нових смартфонів. Звичайно, представлення відбувалось онлайн. Зокрема, журналістам показали новий бюджетник Huawei Y5p. Пристрій з коробки отримає найновішу версію ОС Android 10, звісно із оболонкою EMUI 10.1 .
24 канал теж взяв участь у презентаціях новинки, тож маємо що розказати про Huawei Y5p.
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Характеристики
Дизайн
Huawei Y5p отримав IPS-дисплей з діагоналлю 5,45 дюйма та роздільну здатність HD+ (1440x720). В Україні його придбати можна у трьох варіантах кольору:
- Чорний (Midnight Black),
- Синій (Phantom Blue),
- Зелений (Mint Green).
Цікаво, що для створення останніх двох відтінків інженери застосували спеціальний процес фарбування у три шари, що створило ефект сяючого корпусу.
Huawei Y5p отримав лаконічний дизайн / Пресслужба Huawei
Продуктивність
Новинка працює на базі восьмиядерного процесора Mediatek MT6762R Helio P22 у парі з 2 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованого сховища тут передбачено 32 ГБ. Також смартфон має слот розширення пам’яті до 512 ГБ.
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У смартфон додали батарею ємністю 3 020 мАг. Виробник обіцяє повноцінний день звичайної роботи, або 17 годин безперервного відтворення відео та 13 годин безперервного користування 4G-інтернетом.
Інтерфейс
Huawei Y5p "з коробки" отримав інтерфейс EMUI 10.1, що функціонує на базі найновішої версії Android 10.
Важливо, цей смартфон не має сервісів Google і надійде у продаж з попередньо встановленим фірмовим магазином додатків Huawei AppGallery. Компанія активно розвиває цей напрям, тож в магазині доступні більшість важливих для українців застосунків, або альтернативних варіантів.
Huawei Y5p надійде у продаж наприкінці травня / Пресслужба Huawei
Камери
Основна камера одинарна з роздільною здатністю 8 Мп та діафрагмою f/2.0. Селфі-камера має роздільну здатність 5 Мп. Також вона підтримує функцію Face Unlock, тобто дає змогу розблокувати пристрій по обличчю.
Ціна
Huawei Y5p надійде у продаж в Україні 29 травня. Його рекомендована вартість – 2 499 гривень.