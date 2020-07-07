Смартфони Huawei Mate X і Mate Xs оснащені дисплеями з вигином назовні – але схоже, що виробник все ж вирішив переглянути форм-фактор нового покоління гнучких пристроїв. У мережі з'явилися дані про реєстрацію неанонсованої моделі китайського виробника з незвичайною для фірмової лінійки конструкцією.

Нещодавно Huawei подала заявку на новий товарний знак Mate V. Факт реєстрації цікавий тим, що в квітні 2020 року компанія вже запатентувала дизайн ґаджета, який передбачає наявність гнучкого дисплея, що складається всередину, повідомляє LetsGoDigital.

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Цікаві особливості смартфона

Інсайдери тут же пов'язали це з планами компанії представити новий апарат з гнучким дисплеєм, який буде складатися всередину, як і у рішень інших вендорів, раніше випустили згинаються пристрою.



Зображення з патента Huawei

Новинці приписують матрицю з частотою оновлення 120 Гц, і, за даними деяких джерел мережі, підтримку фірмового стилуса M Pen. Анонс HUAWEI Mate V очікується в кінці 2020 року, детальні технічні характеристики гаджета невідомі.



Смартфон згинатиметься екраном в середину а не на верх, як попередня версія