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Huawei запатентувала нову технологію розміщення камер під дисплеєм

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Android authority

Встановлення модуля фронтальної камери під поверхню дисплея смартфона розглядають відразу кілька виробників. Втім, готові рішення такого типу ще не з'явилися на ринку через необхідність доопрацювання технології.

Власний варіант "невидимої" фронталки розробила компанія Huawei – в базі даних китайського регулятора CNIPA з'явився документ з описом відповідної технології, розповідає Gizchina.

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Конструкція передбачає спеціальну пластину з RGB-світлодіодами, розташовану між селфі-камерою та захисним склом – вона здійснює проєкцію випромінювання в область екрану, де встановлений датчик. Змішання спектрів, кероване електронікою гаджета, дозволяє відобразити на дисплеї необхідний колір.


Технологія Huawei описана в патенті

Модуль переломлює зображення таким чином, що воно потрапляє саме в область, де розміщена фронталка. Таким чином компанії вдалося домогтися природного перенесення кольорів на дисплеї і високого рівня яскравості і контрастності, роблячи присутність сенсора під склом практично непомітним. У момент зйомки ділянку над камерою ймовірно буде ставати прозорою.

Очікується, що до кінця року представити перші пристрої, фронтальні камери яких будуть приховані під дисплеєм, планують відразу кілька виробників смартфонів. 

Аналогічний патент Xiaomi

Раніше патент на схожу технологію з розміщення камери під дисплеєм смартфона від Xiaomi показало нідерландське видання LetsGoDigital.

Коли камера активована, область дисплея над сенсором стає прозорою, що дозволяє зробити знімок. Xiaomi – одна з перших компаній, яка продемонструвала прототип з підекранною камерою. Однак досі технологія не застосовується в готових пристроях.

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Автор: Михайло Года
Теги: Huawei Новини Техно Техно Смартфони
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