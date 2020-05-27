Huawei заявила про прорив у розробці антен для 5G

Китайський техногігант Huawei зробив прорив в сфері розробки 5G-антен. Нова конструкцію назвали CableFree і вона покращує можливості антен базової станції 5G.

Як відомо, цей стандарт зв'язку передбачає використання нових діапазонів і більшої кількості підключень антен. Тож нова конструкція має покращити покриття в високочастотному діапазоні 5G, передає phonearena.

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Переваги

У компанії кажуть, що CableFree підвищує ефективність випромінювання антени на 20. Для підтримки 4G було достатньо потужності 500-600 Вт. Однак, 5G вимагає, щоб антени могли працювати з потужністю 1 кВт.

При цьому CableFree збільшує потужність антени у понад 80%. Окрім того, вона зменшує вагу антен, тож такі антени легше встановлювати. Зокрема, шестиполосна антена на базі CableFree на 10 кг легша за аналоги, а вага багатоканальних антен зменшується аж на 50 кг.

Так виглядає 5G-станція Huawei / Фото phonearena.com

Також CableFree зменшує використання гвинтів і точок пайки на 80%. Виробник наголошує, що CableFree допоможе побудувати ефективні і високопродуктивні мережі 5G.

5G в Україні

Раніше прогнозували, що мережа 5G в нашій країні може з'явитися у 2020 році. Однак, досі не проводять випробувань, тож це може трапитись пізніше. Наразі Україна зосередила зусилля на розширення покриття 4G.

Цікаво На вершині Евересту запрацював зв'язок 5G

У Міністерстві цифрової трансформації планують покрити 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів і їх соціальних об'єктів інтернетом 4G до 2024 року.