Huawei анонсувала власну альтернативу Android: деталі

Про те, що китайський виробник Huawei готує заміну операційній системі Android було відомо ще в травні. Однак, ані точної назви, ані жодних характеристик виробник не називав.

Однак, під час конференції розробників у Китаї Huawei таки оголосила назву своєї нової операційної системи для смартфонів, яка повинна стати конкурентом Android.

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Нова фірмова ОС отримала назву Harmony OS. При цьому у Китаї вона матиме назву HongMeng OS, про що повідомляли численні витоки.

Нову операційку можна використовувати на будь-якому типі пристроїв: на смартфонах, годинниках, телевізорах тощо. Що стосується додатків, то їх можна писати майже на будь-якій мові програмування і вони будуть працювати на будь-якому пристрої.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Більше деталей не повідомили. Однак, кілька днів тому стало відомо, що Huawei представить смартфон, що працюватиме на фірмовій операційній системі. Компанія, начебто, вже тестує цей смартфон.

Вже навіть відома ціна нового девайсу — 2000 юанів (це 283 долари або трохи більше 7 тисяч гривень). Його мають представити до кінця року.

Для чого Huawei власна операційна система? Кілька місяців тому між США та Huawei розгорівся скандал - проти китайської компанії ввели санкції, американським компаніям було заборонено співпрацювати з Huawei. Користувачі були стривожені, що смартфони компанії залишаться без операційної системи Android від Google.



Щоправда зараз більшість обмежень вже зняті. Та, схоже виробник засвоїв гіркий досвід, тож хоче стати біль незалежним від американських компаній.

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