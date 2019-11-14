Huawei FreeBuds 3: унікальні бездротові стереонавушники презентували в Україні

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Huawei FreeBuds 3 купити, Україна – ціна і характеристики
Huawei FreeBuds 3 в Україні / Фото/пресслужба Huawei

Китайський виробник Huawei провів у Києві презентацію та представив кілька цікавих новинок. Серед них – унікальні навушники FreeBuds 3. Це перші у світі бездротові стереонавушники з підтримкою активного шумоподавлення.

Дизайн

Зарядний кейс отримав круглу форму, яку комфортно тримати у кишені чи руці. Ергономічний дизайн і відкритий тип самих навушників забезпечує комфортне та надійне розташування у вухах.

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Зокрема, у навушниках втілили рішення Dolphin Bionic Design. Ця розробка та можливість розмістити девайс глибше у вусі, що забезпечує кращу якість звучання. Huawei FreeBuds 3 доступні в білому та чорному кольорах.

Huawei FreeBuds 3

Huawei FreeBuds 3 доступні в білому та чорному кольорах

Характеристики

Huawei FreeBuds 3 розроблені на базі чипа Kirin A1. Він поєднує метод цифрової обробки звуку з високочутливим драйвером для точного відтворення музики та голосу. Крім того, він забезпечує стабільне з’єднання, ультранизьку затримку та новий підхід для контролю рівня шумів.

Huawei FreeBuds 3

Huawei FreeBuds 3 комфортно сидять у вухах

Цікаво, що Kirin A1 – це перший чіп, що компанія розробила для навушників і носимих пристроїв.

Окрім того, Huawei розробила власну ізохронну двоканальну технологію Bluetooth1. Вона забезпечує відтворення якісного стереозвуку, підключаючись одночасно до обох бездротових навушників. А фірмова технологія синхронної передачі сигналу забезпечує наднизьку затримку на рівні 190 мс2.

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Також при розробці навушників інженери застосували інноваційні технології цифрової обробки аудіо та створення високоякісного звучання. Алгоритм приглушення шуму дає змогу зменшувати фонові шуми3, що забезпечує чисте звучання та високу якість дзвінків. До речі, FreeBuds 3 підтримують технологію активного приглушення шуму.

Кейс для навушників підтримує бездротову зарядку. Загалом, навушники FreeBuds 3 здатні працювати в режимі прослуховування музики до 4 годин без підзарядки та до 20 годин, якщо використовувати кейс для підзарядки.

Ціна в Україні

Рекомендована вартість Huawei FreeBuds 3 становить 4 999 гривень.

Новинка надійде у продаж 21 листопада. При цьому якщо оформити попереднє замовлення, то можна отримати у подарунок бездротову зарядку Huawei CP60.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Huawei
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