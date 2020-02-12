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Huawei має "таємний" доступ до мобільних мереж у світі, – радник Трампа

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Новий виток скандалу між Huawei та владою США / vuuzletvukraine.com

Китайський технологічний гігант Huawei має доступ до даних, що передають через мобільні мереж. Такі мережі виробник встановив всьому світу. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн.

Як передає "Інтерфакс-Україна", американські спецслужби переконані, китайська компанія має доступ до цих даних уже більше ніж десять років.

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"У нас є докази, що Huawei має таємний доступ до чутливих персональних даних у системах, які вона обслуговує і продає у всьому світу", – сказав О'Браєн.

Що кажуть в Huawei

Представник Huawei ці звинувачення американської влади спростовують. Він наголошує, що жоден працівник компанії не має доступу до цих даних, без згоди оператора. Якщо ж хтось спробував би отримати такий доступ. То це одразу б виявили і застосували би відповідні обмеження.

"Законний порядок доступу до даних строго регламентований. Жоден співробітник Huawei не має права на доступ до мереж без явно вираженої згоди оператора мережі", – сказав він.

Скандал Huawei та США

Навесні 2019 року США внесла Huawei у "чорний список" постачальників, а президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям вести торгівлю з китайським вендором без отримання спеціальної ліцензії. Тоді виробника теж звинуватили у шпигунстві проти американської влади.

Згодом більшість обмежень були зняті. Однак, залишили в силі заборону на купівлю іноземного обладнання. А низці американських компаній як і раніше буде необхідна спеціальна ліцензія для торгівлі з Huawei.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Скандал з Huawei Huawei Новини Техно Техно IT-бізнес
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