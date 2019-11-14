Huawei Nova 5T: новий флагманський смартфон офіційно представили в Україні

Компанія Huawei провела у Києві презентацію, в рамках якої представила свій новий флагманський смартфон Huawei Nova 5T. Він отримав стильний дизайн і одразу 5 камер з підтримкою штучного інтелекту.

Дизайн

Huawei Nova 5T оснащений 6,26-дюймовим FullView-дисплеєм Huawei Punch. Фронтальну камеру заховали у так званій "дірці", що робить екран дійсно безрамковим.

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Новинка отримала світловідбивний голографічний дизайн. Удосконалена текстура корпусу створює багатошаровий 3D-ефект на поверхні смартфону.

На вибір у користувача три кольори: блакитний (Crush Blue), чорний та фіолетовий (Midsummer Purple).

Характеристики

Huawei nova 5T працює на базі процесора Kirin 980 та має 6 ГБ оперативної пам’яті. Флеш-накопичувач тут обсягом 128 ГБ пам’яті.

Ємність батареї складає 3750 мАг з підтримкою швидкої зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт. Працює новинка під управлінням фірмової прошивки EMUI 9.1.

Huawei Nova 5T надійде у продаж 22 листопада

До речі, Huawei nova 5T має функцію для фанатів ігор. Він оснащений технологією прискорення обробки графічних даних GPU Turbo 3.0, що дає змогу відтворювати відеоігри з мінімальним рівнем затримки зображення.

Смартфон Huawei nova 5T — чудовий партнер для користувачів, котрі хочуть розказати про себе і своє життя в соціальних мережах та насолоджуватися неймовірним геймінгом на ходу. Завдяки п’ятьом провідним АІ-камерам та ергономічному дизайну Huawei nova 5T відкриває нові можливості для творців контенту", – сказав директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні Аллан Чен.

Камери

Основна камера складається із 4 модулів, що мають підтримку штучного інтелекту:

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48 Мп, f/1.8, PDAF;

16 Мп, f/2.2, надширококутна;

2 Мп, f/2.4, макрооб’єктив;

2 Мп, f/2.4, для ефекту боке.

Роздільна здатність фронтальної камери становить – 32 Мп (f/2.0), вона теж працює із штучним інтелектом.

Huawei Nova 5T доступний у 3 кольорах

Ціна

Huawei nova 5T представлений в Україні в одній модифікації 6/128 ГБ. Його вартість становить 11 999 гривень. Він надійде у продаж 22 листопада.

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