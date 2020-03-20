Huawei P40 lite E презентували в Україні: потрійна камера та дуже доступна ціна

Компанія Huawei офіційно представила в Україні свій новий смартфон P40 lite E. Він отримав потрійний модуль камери, стильний дизайн та при цьому дуже доступну ціну.

Дизайн

Huawei P40 lite E отримав 6,39-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+. Для селфі-камери застосували технологію Punch FullView, тобто модуль камери розміщений у лівому верхньому кутку у великому круглому отворі з діаметром всього 4,5 мм, що робить його одним із найменших серед аналогів на ринку.

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Новинка отримала безрамковий дисплей – співвідношення екрана до корпусу становить 90%.

Huawei P40 lite E доступний у двох кольорах: Чорний (Midnight Black) та Полярне сяйво (Aurora Blue). Як розповів розробник, для створення корпусу Aurora Blue використали сині та зелені градієнти - виглядає незвично.

Технічні характеристики

Новинка оснащена 8-ядерним процесором Huawei Kirin 710F у парі 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Тут також є слот microSD, за допомогою якого пам’ять можна розширити до 512 ГБ.

Ємність акумулятора складає 4 000 мАг. Також тут є інтелектуальна технологія енергозбереження, що забезпечує тривалий час автономної роботи.

Huawei P40 lite E отримав безрамковий дисплей

Камера

Huawei P40 lite E оснащений модулем з трьома камерами:

основною 48 Мп з широкоапертурним об'єктивом f/1.8 для зйомки кадрів

ультраширококутною 8 Мп з полем огляду в 120 градусів

допоміжною на 2 Мп для ефектів боке.

Huawei P40 lite E має режим нічної зйомки, яка підтримує стабілізацію в ручному режимі з витримкою до шести секунд.

Новинка підтримує інтелектуальну функцію розпізнавання сцен, котра визначає більше ніж 500 умов зйомки та оптимізує сцени в режимі реального часу, перетворюючи звичайне фото на справжній шедевр.

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Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп та працює на базі штучного інтелекту. Окрім того, фронтальна камера підтримує функцію розпізнавання обличчя Face Unlock 2.0 для розблокування пристрою.

Фірмовий магазин додатків

Huawei P40 lite E надійде у продаж із попередньо встановленим магазином додатків Huawei AppGallery, що є частиною нової екосистеми Huawei Mobile Services. При його створенні розробники зробили акцент на безпеку та якість доступних додатків. Всі необхідні додатки для зручного користування пристроєм вже є в AppGallery.

Huawei P40 lite E попередньо встановлений фірмовий магазин додатків

Як кажуть в компанії, додатки проходять декілька етапів перевірок. Також Huawei активно співпрацює з партнерами по всьому світу, щоб якнайшвидше надати доступ до найкращих сервісів.

VIP-сервіс

Цікаво, що Huawei P40 lite E отримає безкоштовний VIP-сервіс. Тобто йому гарантовано: налаштування профілю Huawei ID, перенесення даних зі старого смартфона на новий за допомогою додатка Phone Clone, консультацію зі встановлення застосунків, надання додаткового хмарного сховища в Huawei Cloud (5 стандартних ГБ + 15 ГБ на рік).

Ціна

Продаж Huawei P40 lite E в Україні стартує 25 березня. Цікаво, що до 12 квітня смартфон можна буде придбати за спеціальною ціною 3 999 гривень.

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