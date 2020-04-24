Huawei P40 Lite – життя без сервісів Google можливе

Вже доброю традицією у Huawei став випускати на рівні з флагманами Lite версії смартфона. Ці ґаджети суттєво відрізняються від своїх старших братів та відносяться до середнього цінового сегменту. Так сталося і цього разу, компанія випустила Huawei P40 Lite, який став першим смартфоном Huawei без сервісів Google на українському ринку.

24 канал детально розглянув та протестував Huawei P40 Lite. Про всі його переваги, недоліки та особливості користування смартфоном без сервісів Google розповідаємо далі.

Не пропустіть Huawei P40: чим цікавий один з найкращих камерофонів на ринку

Дизайн та ергономіка

Смертфон доступний на ринку в трьох кольорах: Midnight Black (чорний), Sakura Pink (рожевий) і Crush Green (зелений). Саме останній варіант потрапив до нас на тест. На мій суб'єктивний погляд цей колір найкращий. На ринку смартфонів майже ні у кого немає такого рішення, втім, якщо ви звикли носити телефон у чохлі, то великої різниці немає.

Загалом P40 Lite нагадує попередні пристрої Huawei та Honor: округлені форми, камера в екрані, датчик відбитка пальців у кнопці живлення. Єдиною відмінністю став модуль камери, який нагадує рішення від Apple в iPhone 11 Pro або Huawei Mate 20 Pro.



Huawei P40 Lite / 24 канал

Покритий апарат міцним пластиком, стійким до подряпин та потертостей. Я активно користувався ґаджетом майже місяць і за цей час на поверхні не залишилося майже жодних слідів. Однак тут же проявляється цікава особливість, яку я не відносив би до мінусів девайсу, але варто зважити. Смартфон збирає пил наче магніт. Після ретельного очищення достатньо лише покласти його до кишені і він знову притягне до себе пилюку.



Матеріал смартфона – якісний пластик стійкий до подряпин / 24 канал

Окантування апарату виконане з того ж матеріалу. До якості збірки і матеріалів немає жодних претензій – все зібрано дуже якісно.



Колір саме цієї моделі дуже потішив / 24 канал

Смартфон дуже зручно лежить в руці, усі клавіші керування можна легко знайти без зайвих блукань долонею гранями ґаджета. Габарити Huawei P40 Lite наступні: 159x76x8,7 мм.



Телефоном дуже зручно користуватися однією рукою / 24 канал

Сканер відбитків пальців розташований на бічній грані і за сумісністю є кнопкою живлення. Варто зазначити, що швидкість його роботи дуже висока – смартфон розблокується практично миттєво, як тільки ви торкнетеся сенсора. За весь час користування помилкових спрацьовувань у мене практично не було. Зазначу, що наразі це точно краще рішення, ніж підекранний сканер.



Таке розтажування сканера дуже зручне та практичне / 24 канал

Екран

Екран має розмір 6.2 дюйма з роздільною здатністю 1080х2310. Ти матриці – IPS зі співвідношенням 20:9 та 398 ppi. З програмних рішень все стандартно: автоматичне регулювання яскравості, режим читання в різних додатках, фільтр синього кольору та можливість налаштування колірного профілю.



Жодних претензій до екрану Huawei P40 Lite немає / 24 канал

Щодо яскравості, то в P40 Lite вона становить приблизно 450 кд/м2, чого цілком достатньо для відображення інформації в сонячну погоду.

Автономність

Місткість акумулятора Huawei P40 Lite становить 4100 мАг, що є доволі типовим показником для більшості сучасних смартфонів. Це ж стосується і роботи апарату. Автономність можна оцінити, як стандартну для такого ґаджета.

Досвід користування показує, що на початку користування пристроями Huawei вони демонструють дещо довший час роботи від батареї, який досягає 7-8 годин. Пізніше автономність знижується до 5-6 годин. Це спричинено тим, що на початку користування система не знає, які саме програми залишати функціонувати у фоновому режимі, а які блокувати.

За замовчуванням, спочатку майже всі програми відключаються у фоновому режимі. До слова, саме через це ви можете пропускати листи та повідомлення з соціальних мереж. Однак десь через тиждень телефон вже знає, які додатки ви використовуєте найчастіше і залишає їх в тлі. Відтак, час роботи дещо скорочується.



Роз'єм для сімкарт розташований без сюрпризів на правій грані смартфона / 24 канал

Середній час роботи смартфона при активному використанні досягає 5,5 годин. Це увімкнений Wi-Fi, мобільні дані NFC, підключені через Bluetooth навушники, активне користування інтернетом, двінки та перегляд відео.

Що стосується програвання відео, то в цьому режимі смартфон тримається майже 14 годин, іграшки садять батарею приблизно за 7 годин. Варто нашолосити, що це доволі хорощі показники.

До речі, у комплекті зі смартфоном виробник постачає швидку зарядку на 40 Вт. Вона здатна приблизно за пів години зарядити акумулятор 70%. До 100% телефон заряджається дещо менше ніж за годину.

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Камера

На зворотному боці смартфона розташований невеликий квадратний модуль з камерами. Він випирає з корпусу приблизно на 2 мм. Прямо під ним розташований спалах.



Розташування камери вже можна назвати стандартним / 24 канал

Без зайвих коментарів я просто продемонструю сухі технічні характеристики камер, які говорять самі за себе.

Потрійна основна камера 48 мп, f/1.8, PDAF, ширококутний, 26 мм;

8 мп, f/2.4, PDAF, надширококутний, 17 мм

2 мп, f/2.4, без автофокусу, 27 мм, макро

Додатково: камера для створення боке (2 МП, f/2.4)



Фронтальна камера16 МП (f/2.0), 26 мм, ефект боке, різні додаткові ефекти, автофокус відсутній

Що до камер, то річ у тім, що зараз ринок смартфонів виріс до такого рівня, що якість фото зробленого на смартфон стала настільки високою, що потреба у великій дзеркалці майже відпала.

Різниця в фотографіях на флагмани та недорогі смартфони звісно присутня, але вона зводиться до дрібних деталей, змагання зумів та якості знімання відео. Для пересічного користувача можливостей сучасного смартфона більш ніж достатньо.



Фронтальна камера Huawei P40 Lite / 24 канал

Що стосується можливостей смартфона Huawei P40 Lite, то в сонячну чи пасмурну погоду він знімає відмінно. Варто звернути увагу на широкий динамічний діапазон та точну передачу кольору, тону і контрастності навіть під час фотографування вночі.

Фото на основну камеру за різних умов освітлення / 24 канал

Якщо детальніше про фото вночі то основний модуль знімає більше ніж добре. він, звісно, не дотягує до дорогих флагманів, але якість фотографій справді чудова, особливо при використанні функції нічного режиму.

Фото в звичайному режимі та в нічному / 24 канал

Окремо варто згадати про ширококутний об'єктив. Фото виходять хороші, єдина претензія стосується різкості, особливо по кутах.



Фото у звичайному режимі, ширококутний об'єктив та максимальний зум / 24 канал

Макрокамера працює також дуже добре. Вона як і раніше не має автофокусу, але якість знімків справді тішить.



Фото в режимі макрозйомки / 24 канал

Фронтальна камера проста, проте відмінно справляється зі світлом. У будь-яких умовах ви отримаєте хороший знімок.

Фото в портретному режимі та на фронтальну камеру / 24 канал

Щодо відео, то якість хороша, але зйомки в 4K тут немає. Мікрофон чутливий, звук чистий. Мінус лише один: у камер немає оптичної стабілізації, тому спостерігається тремтіння картинки.

Продуктивність

Модель Huawei P40 Lite володіє 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої пам'яті, що доволі стандартно для такого сегменту.

Детально розписувати цифри швидеостей не буду, скажу лише, що вони характерні для флагманів минулого року, що вражає. Для такого апарату це не характерно і це чудово.

Новинка працює на процесорі власного виробництва – HiSilicon Kirin 810. Його характеристики наступні: 8-ядерний процесор (2 ядра Сortex-A55 з частотою до 1.88 ГГц, шість ядер Сortex-A55 з частотою до 2.28 ГГц), графічний прискорювач Mali-G52.

Kirin 810 – новий процесор для моделей середнього цінового діапазону, виконаний по 7 нм техпроцесу, і він є значним кроком вперед у порівнянні з Kirin 710, на якому працює минулорічний P30 Lite.

В тесті продуктивності Antutu чіп набирає більше ніж 300 000 балів. Приблизно рівень флагманських пристроїв 2018 і початку 2019 року.

Щодо троттлінгу, то через 12-13 хвилин навантаження в 20 продуктивність знижується і далі відновлюється лише в момент відключення навантаження. У режимі "Продуктивність" процесор показує відмінні результати в троттлінг тесті. На практиці ж проблем взагалі немає. До прикладу у грі Call of Duty все працює на максимальних параметрах без перебоїв.

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Програмне забезпечення

Пристрій працює на операційній системі Google Android версії 10 і фірмової оболонці EMUI 10, але без сервісів Google. В рамках санкцій уряд США заборонив Google співпрацювати з Huawei. Як результат – Google офіційно не може ліцензувати смартфони Huawei з "залізом" випущеним після травня 2019 року.

Відтак Huawei не може використовувати Google Mobile Services в своїх нових смартфонах. Відсутність GMS – це незручно, але жити без них цілком можливо. Натомість в P40 Lite присутні Huawei Mobile Services (HMS Core).

Для встановлення додатків тепер використовується фірмовий маркет AppGallery, в якому потрібно створити обліковий запис Huawei ID. Втім це не така вже й новинка, оскільки Huawei ID присутній і на більш ранніх моделях Huawei та Honor. Наразі компанія активно розвиває як свій магазин, так Huawei ID і HMS. Оновлення "прилітають" регулярно і почасти вони дуже помітні.



Магазин додатків App Gallery / Скріншоти

Зрозуміло, що наразі вибір у магазині AppGallery не такий широкий, як в Google Play, але нові додатки з'являються доволі швидко, хоча наразі ви не знайдете там таких популярних програм, як Facebook, Twitter, Instagram і багатьох інших, до яких ви звикли.

Їх звісно можна встановити вручну з apk-файлів популярних ресурсів, як от APKMirror або APKPure, однак додатки Google працювати на Huawei P40 Lite не будуть навіть після ручного встановлення. Втім, ніхто вам не завадить використовувати сервіси Google у браузері. Це, звісно, не так зручно, але на практиці нічого страшного в цьому немає. Навіть відсутність таких звичних додатків, як YouTube або карт Google Maps не видається таким вже й незручним, коли ви звикаєте використовувати їх веб аналоги.

З найбільш дошкульних мінусів, які несе з собою відсутність сервісів Google, є відсутність безконтактної оплати Google Pay, попри те, що в смартфоні є підтримка NFC. Втім, вже на підході власна система оплати Huawei Pay, яку компанія вже починає запроваджувати в різних країнах. Поки вона дійде до України наразі невідомо, але те, що робота над нею ведеться – вже хороший знак.



Коли Huawei Pay з'явиться в Україні наразі невідомо / Shutterstock

Якщо підсумувати, то стосовно сервісів Google є кілька сценаріїв:

Користуватись альтернативними версіями, розробленими Huawei (фірмовий перекладач замість Google Translate, Waze замість Google Maps тощо).

Користуватись браузером. До речі, AppGallery можна знайти додатки, які дають посилання на відповідні веб-версії сервісів. Також з коробки на смартфоні є встановлений поштовий клієнт, який допомагає підключитись до скриньки Gmail.

Третій варіант – звернутися за допомогою до сервісного центру Huawei. При купівлі нового смартфона користувачам надають безкоштовний VIP-сервіс – працівники компанії проведуть консультацію щодо сервісів AppGallery та допоможуть встановити важливі додатки.

Звук

Для виведення музики використовується динамік, розташований на нижній грані. Великий мінус – відсутність стерео. В іншому претензій немає: гучність висока, якість звичайна, без жодних проблем.



На нижній грані розташовані динамік, мікрофон, аудіовихід та роз'єм для зарядки / 24 канал

Модель зберегла аудіовихід 3.5 мм, тому можна використовувати будь-які навушники з цим роз'ємом. Щодо з'єднання TWS навушників – з ним проблем також ніяких немає. Я перепробував кілька моделей та колонок, все працювало без проблем.

Ціна

Новинку вже можна купити в Україні за ціною в 7999 гривень.

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