Huawei P40: чим цікавий один з найкращих камерофонів на ринку

Нещодавно Huawei представила свою нову флагманську лінійку смартфонів P40. Тут є підтримка мережі 5G, потужний фірмовий процесор Kirin 990, а також топова камера, яку вже називають однією з найкращих на ринку. Щоправда, ця лінійка надійшла у продаж вже без Google-сервісів.

Техно 24 протестував новенький Huawei P40. Про його переваги та недоліки, а також досвід користування AppGallery розповімо далі.

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Дизайн і ергономіка

Huawei P40 отримав 6,1-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 1080x2340 пікселів. Екран забезпечує вдалу передачу кольорів, насичену карнику та хороші кути огляду. Єдине, за що цей смартфон "сварять", що частота оновлення зображення – 60 Гц (у Pro-версії – 90 Гц). Але на мій погляд, ця відмінність не є надто суттєвою.

Рамки тут мінімальні. Фронтальну камеру розмістили у продовгастому вирізі. Там же додали інфрачервоний датчик, щоб розблокування по обличчю спрацьовувало навіть в повній темряві.

А при потребі виріз можна заховати, обравши цю опцію в налаштуваннях.

Huawei P40 дуже компактний і комфортний смартфон / Техно 24

Корпус виконаний з сатинового скла, тож на ньому не надто помітні відбитки пальців. Смартфон має компактний розмір і він дуже легкий (175 грамів), тож його зручно тримати в руках або кишені. В комплекті йде прозорий чохол та захисна плівка наклеєна вже з коробки.

Комплектація Huawei P40 / Техно 24

Мені до рук потрапив варіант кольору, який в оригіналі назвали Ice White – це білий з перламутровим переливом. На сонці виглядає дуже круто.

Авторизація

Huawei P40 має сканер відбитків пальців, який вбудували в екран. Він працює доволі швидко та без промахів. Але мені було зручніше користуватись системою розпізнавання обличчя. Вона тут дійсно якісна (3D сканування обличчя, щось на кшталт Face ID) – спрацьовує швидко, навіть коли світла недостатньо.

Huawei P40: система розпізнавання по обличчю надзвичайно якісна / Техно 24

Також тут є функція "інтелектуального розблокування". Вона працює за допомогою Bluetooth – можна налаштувати інший девайс, наприклад фітнес-браслет, і смартфон буде розблоковано, коли піднести цей девайс.

Продуктивність та автономність

Цей смартфон працює на базі фірмового 8-ядерного процесора Kirin 990 5G. В Україні 5G поки недоступна, тож найближчим часом скористатись цією перевагою не вийде. Kirin 990 – це топовий чіпсет, у парі з графічним ядром Mali-G76 MC16 він добре проявляє себе в іграх. На середніх налаштуваннях у Asphalt 9 смартфон показав себе дуже добре – ніякого тротлінгу чи перегрівання, картинка доволі плавна.

Ємність акумулятора складає 3800 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 22,5 Вт. Не надто багато, але на день повноцінної роботи цілком вистачає.

Камери

За компанією Huawei вже закріпилось звання найкращих камерофонів на ринку. У новій лінійці камера теж не підвела. У P40 потрійна основна камера.

Як знімає Huawei P40 / Техно 24

Основний об'єктив SuperSensing на 50 Мп.

16-мегапіксельний модуль (для ультраширококутної зйомки та макрофото).

Tелеоб'єктив на 8 Мп (з 3x-кратним оптичним зумом, 5x-кратним гібридним та 30x-кратним максимальним зумом).

Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп.

Камера отримала багато цікавих режимів та функцій. Є класичний набір, як нічний режим, портрет, уповільнена та сповільнена зйомки (де картинку уповільнюють, або навпаки пришвидшують), панорама, супермакрозйока та багато іншого.

Huawei P40: нічна зйомка (три останні фотографії – із зумом) / Техно 24

З цікавих фішок – подвійний ракурс, можна знімати одне відео, при цьому картинка буде у двох віконцях з переднім та загальним планом. Також тут передбачено режим зйомки під водою, щоправда, P40 має захист за стандартом IP53, тобто від бризок він захищений, а от під воду його краще не опускати. Тож аби випробувати цей "водний режим", потрібно використовувати спеціальний водонепроникний чохол.

Селфі на Huawei P40: на вулиці і в приміщенні / Техно 24

Ще одна цікава функція – Golden Snap. Вона може аналізувати фото і за потреби усувати людей з заднього плану, які теоретично могли зіпсувати кадр.

Як знімає Huawei P40: відео

Запис відео – 4K, максимум –60 к/с. Оптична ситуація тут теж передбачена. Фронтальна камера має автофокус та може робити портретні знімки з так званим ефектом боке.

Huawei P40: режим "подвійний ракурс" – відео

До речі, лінійка P40 отримала нагороду TIPA World Awards 2020. Асоціація Technical Image Press Association (TIPA) назвала ці моделі серії найкращими фотосмартфонами 2020 року.

AppGallery: що це таке та як користуватись

Мабуть, вже кожен чув про санкції, які запровадили США проти Huawei. В результаті, корпорації Google було заборонено співпрацювати з китайським техногігантом, а відтак нові смартфони Huawei залишились без сервісів Google.

Треба віддати належне Huawei – корпорація дуже швидко оговталась від удару і оперативно створила альтернативу Google Play – AppGallery. Також на нових смартфонах встановлені мобільні сервіси Huawei Mobile Services.

Huawei P40: макрозйомка / Техно 24

Отож, як цим користуватись? Перше моє враження – незвично. Хоча принцип налаштування такий же, як при реєстрації на Android – власник смартфона має зареєструвати Huawei ID – акаунт, який буде використовуватися для доступу до магазину додатків і сервісів Huawei. Він прив'язується до номера телефону або до електронної пошти.

Huawei P40: slow-motion – відео

AppGallery виглядає дещо "сирувато", хоча зважаючи на те, які зусилля і ресурси корпорація вкладає у його удосконалення, я впевнена, що вже незабаром фірмовий магазин додатків не поступатиметься Google Play.

Huawei P40: фото на основну камеру та з використанням 30-кратного зуму /Техно 24

З іншого боку, більшість потрібних мені додатків знайти нескладно. Крім того, можна скористатись стороннім застосунком MoreApps – він допоможе з установкою найбільш затребуваних програм через AppGallery, ApkPure, або офіційний сайт.

Фото на Huawei P40 / Техно 24

Деяких популярних додатків, як Facebook, WhatsApp чи Instagram, в AppGallery поки немає. Але в компанії обіцяють – це лише справа часу. Поки користувачам пропонують завантажити додатки з офіційних сайтів, або ж користуватись за допомогою браузера.

До теми Huawei представила сервіс для встановлення WhatsApp, Instagram та інших заборонених додатків

Що стосується фірмових сервісів Google, то є кілька варіантів:

Користуватись альтернативними версіями, розробленими Huawei (фірмовий перекладач замість Google Translate, Waze замість Google Maps тощо).

Користуватись браузером (саме так я і робила – спочатку це незвично, але я б не сказала, що викликає якісь труднощі чи дискомфорт). До речі, AppGallery можна знайти додатки, які дають посилання на відповідні веб-версії сервісів. Також з коробки на смартфоні є встановлений поштовий клієнт, який допомагає підключитись до скриньки Gmail.

Huawei P40: зйомка на ширококутну камеру / Техно 24

Третій варіант – звернутися за допомогою до сервісного центру Huawei. При купівлі нового смартфона користувачам надають безкоштовний VIP-сервіс – працівники компанії проведуть консультацію щодо сервісів AppGallery та допоможуть встановити важливі додатки.

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Якщо коротко про мій досвід, то за два тижні користування Huawei P40 в мене не виникало потреби щось робити на "рідному смартфоні". Деякі сервіси, як перекладач чи карти, я використовувала фірмові від Huawei. Для Facebook, YouTube та пошти користувалась браузером. Тож можу з упевненістю сказати, що AppGallery – це не страшно. І фірмовий магазин додатків точно не можна назвати недоліком цього смартфона, а зважаючи на зусилля Huawei щодо удосконалення цього напрямку, незабаром AppGallery можна буде називати навіть його перевагою.

Huawei P40: уповільнена зйомка – відео

Ціна

Новинку вже можна купити в Україні. Вартість модифікації 8 + 128 ГБ пам'яті – 22 999 гривень.

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