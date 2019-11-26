Huawei представила 5G флагмани Honor V30: характеристики та ціни

Свої топові новинки Honor V30 і V30 Pro компанія Huawei презентувала на конференції у Китаї. Обидва смартфони отримали дисплеї з діагоналлю 6,57 дюйма з роздільною здатністю FHD + і вирізом під подвійну селфі камеру.

Наразі флагмани виходять тільки для китайського ринку. Щодо появи смартфонів на світовому ринку, у компанії поки не сказали нічого, повідомляє The Verge.

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У чому ж різниця

Honor V30 отримав топовий процесор Kirin 990 з окремим 5G-модемом Balong 5000. Тоді, як V30 Pro обладнали таким собі "все в одному" чипом Kirin 990 5G, який забезпечує швидшу передачу даних і підтримку режимів роботи SA і NSA (підключення до сучасних швидкісних мереж).



Смартфони обладнані топовими чипами з 5G модулями / gsmarena

Обидві моделі отримали потрійний основний фотомодуль Matrix Camera, однак сенсори дещо відрізняються. Honor V30 має основний датчик на 40 Мп, ширококутник на 8 Мп і телеоб'єктив теж на 8 Мп. У V30 Pro замість ширококутника використовується особлива 12-Мп камера для зйомки відео.



Сканер відбитків пальців перемістився у бокову кнопку ввімкнення / gsmarena

Що до селфі можливостей, то тут смартфони отримали вмонтовані в екран подвійні датчики на 32 і 8 Мп. Сканер відбитків пальців у новинок передбачений збоку всередині фізичної кнопки вимкнення.

До слова, 25 листопада компанія Huawei представила планшет MatePad Pro, найближчим конкурентом якого передбачається очевидно iPad Pro від Apple.

Батарея

Флагман Honor V30 отримав батарейку на 4 100 мА/год, а V30 Pro – на 4 200 мА/год. Обидва підтримують швидкісну дротову зарядку потужністю 40 Вт, та бездротову на 27 Вт.



Флагмани мають можливості дротової та бездротової швидкісної зарядки / gsmarena

Ціна

Honor V30 буде доступний з 6/8 Гб оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті за ціною від 3 299 юанів, що дорівнює 370 доларам. Ціна старшої Pro-версії з 8 ГБ оперативної пам'яті починається від 3 899 юанів, а це вже 550 доларів.

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