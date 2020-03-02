Huawei представила функцію швидкого перемикання між додатками

Зазвичай для перемикання між запущеними додатками спочатку треба відкрити відповідне меню і вибрати потрібний додаток. В оболонку MIUI додано зручний жест для швидкого перемикання між двома останніми додатками. Тепер схожа функція з'явилася і в EMUI.

Компанія Huawei анонсувала функцію швидкого перемикання між додатками 2 березня. За допомогою простого жесту змахування внизу екрану ви можете перемикатися між запущеними додатками.

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Деталі

Виробник стверджує, що це істотно підвищує зручність і швидкість роботи зі смартфоном. Першими смартфонами, які отримали це оновлення, стали моделі лінійки Huawei Mate 30.

Як працює режим швидкого перемикання між додатками:

Розмір нової прошивки становить 736 МБ, наразі вона поширюється в Китаї, але найближчим часом стане доступна у всіх регіонах світу.

Крім цієї функції оновлення виправляє різні помилки, одна з яких приводила до появи повідомлень про некоректне розпізнавання відбитка пальця.

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