Huawei представила функцію швидкого перемикання між додатками
Зазвичай для перемикання між запущеними додатками спочатку треба відкрити відповідне меню і вибрати потрібний додаток. В оболонку MIUI додано зручний жест для швидкого перемикання між двома останніми додатками. Тепер схожа функція з'явилася і в EMUI.
Компанія Huawei анонсувала функцію швидкого перемикання між додатками 2 березня. За допомогою простого жесту змахування внизу екрану ви можете перемикатися між запущеними додатками.
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Деталі
Виробник стверджує, що це істотно підвищує зручність і швидкість роботи зі смартфоном. Першими смартфонами, які отримали це оновлення, стали моделі лінійки Huawei Mate 30.
Як працює режим швидкого перемикання між додатками:
Розмір нової прошивки становить 736 МБ, наразі вона поширюється в Китаї, але найближчим часом стане доступна у всіх регіонах світу.
Крім цієї функції оновлення виправляє різні помилки, одна з яких приводила до появи повідомлень про некоректне розпізнавання відбитка пальця.
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