Huawei представила надшвидку бездротову зарядку для смартфонів

Компанія Huawei розширила асортимент фірмових аксесуарів випуском бездротової зарядної док-станції з вихідною потужністю 40 Вт. Крім оригінального дизайну, її особливістю стала просунута система охолодження.

Аксесуар виконаний у формі вертикальної підставки з кутом нахилу в 60 градусів. Корпус пристрою виготовлений з алюмінію і оснащений активною системою охолодження, що запобігає перегрів. Робоча площадка гаджета покрита глянсовою скляною панеллю, розповідає Gizchina.

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Інші особливості зарядки Huawei

Всередині інженери Huawei розмістили подвійну котушку з великим індукційним діапазоном і підтримкою максимальної потужності зарядки в 40 Вт. Актуальний заряд смартфона відображається за допомогою світлодіодних індикаторів.

Ще однією новинкою Huawei в сегменті зарядних пристроїв став блок живлення з двома портами USB (Type-A і Type-C), що підтримує максимальну вихідну потужність в 65 Вт. Його електронні компоненти виготовлені із застосуванням нітриду галію, що забезпечує високий рівень тепловіддачі і значно більший термін експлуатації при регулярній роботі під навантаженням.



Блок живлення з подвійним USB портом

Ціна

Вартість бездротової док-станції становить 39 доларів, а за зарядний пристрій компанія встановила цінник в 35 доларів.

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