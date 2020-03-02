Huawei представила власну пошукову систему: деталі та фото

Компанія Huawei анонсувала ще одну альтернативу сервісам Google. Китайська компанія представила власну пошукову систему для фірмових Android-смартфонів. Наразі сервіс доступний для завантаження.

Деталі про новий сервіс

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Huawei Search підтримує не тільки видачу результатів пошуку в інтернеті. Сервіс здатний сортувати інформацію за категоріями "Новини", "Зображення" та "Відео", а також перетворювати одиниці обчислення, виводити розгорнуті дані про погоду і включати в результати пошуку фірмові програми, встановлені на смартфон. Заявлена також підтримка темного інтерфейсу оформлення, повідомляє SlashGear.

В налаштуваннях користувач може переглянути свою історію запитів або відключити її, залишити відгук про роботу сервісу, змінити свій регіон і мову, а також активувати функцію безпечного пошуку.

Де доступний сервіс

Бета-тестування нового сервісу стартувало на території ОАЕ, проте всі бажаючі вже можуть завантажити APK-файл Huawei Search для самостійної інсталяції.

Варто зазначити, що йдеться про попередню версію програми, і до виходу стабільної версії його функціональність може змінитися.

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