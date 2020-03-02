24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Huawei представила власну пошукову систему: деталі та фото

- Читать новость на русском
Huawei представила власну пошукову систему / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei анонсувала ще одну альтернативу сервісам Google. Китайська компанія представила власну пошукову систему для фірмових Android-смартфонів. Наразі сервіс доступний для завантаження.

Деталі про новий сервіс

Цікаво: У Києві тестують додаток My Pol для швидкого зв’язку з поліцією

Huawei Search підтримує не тільки видачу результатів пошуку в інтернеті. Сервіс здатний сортувати інформацію за категоріями "Новини", "Зображення" та "Відео", а також перетворювати одиниці обчислення, виводити розгорнуті дані про погоду і включати в результати пошуку фірмові програми, встановлені на смартфон. Заявлена також підтримка темного інтерфейсу оформлення, повідомляє SlashGear.

В налаштуваннях користувач може переглянути свою історію запитів або відключити її, залишити відгук про роботу сервісу, змінити свій регіон і мову, а також активувати функцію безпечного пошуку.

 

 

Де доступний сервіс

Бета-тестування нового сервісу стартувало на території ОАЕ, проте всі бажаючі вже можуть завантажити APK-файл Huawei Search для самостійної інсталяції.

Варто зазначити, що йдеться про попередню версію програми, і до виходу стабільної версії його функціональність може змінитися.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Huawei Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
1 березня 16:05 Як зручно перенести дані між iPhone і Android: детальна інструкція
Михайло Года
29 лютого 16:04 Як перетворити Android-смартфон в пульт від телевізора: інструкція
Михайло Года
28 лютого 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк
24 лютого 20:00 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
24 лютого 09:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук