Huawei розпочала роботу над обладнанням для 6G

Поки оператори мобільного звязку активно займаються впровадженням мереж п’ятого покоління, а виробники готують пристрої з підтримкою 5G, компанія Huawei почала розробку мережевих рішень для стандарту 6G. Окрім того, експерти вже назвали дату запуску "мобільного інтернету майбутнього".

Як повідомляє GSMArena, Huawei веде спільну роботу відразу з 13 провідними дослідницькими інститутами. Технологічна база телекомунікаційного гіганта розташувалася в Оттаві (Канада).

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Коли запустять 6G? За попередніми оцінками аналітиків, комерційний запуск мереж шостого покоління відбудеться не раніше 2030 року. За цей час оператори і виробники телекомунікаційного обладнання повинні підготуватися до освоєння мереж з пропускною спроможністю до 1 Тбіт / с.

Інші компанії, які працюють над 6G. Раніше мережеві джерела повідомляли про початок аналогічних досліджень в Samsung, інженери якої також приступили до розробки 6G-обладнання.

Про плани брати активну участь в побудові мереж шостого покоління заявили Nokia, Ericsson і SK Telekom. Всі три компанії уклали угоду про стратегічне партнерство розвитку 6G-мереж.

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