Huawei розповіла про майбутнє екосистеми Android на своїх пристроях

Під час торгової війни між США й Китаєм Huawei залишилася без доступу до фірмових сервісів Google для своїх Android-пристроїв. Представник одного з європейських підрозділів компанії зробив важливу заяву, пов'язану з майбутньою політикою компанії щодо американської ОС і супутніх додатків.

Глава австрійського представництва Huawei Фред Ванф повідомив в інтерв'ю журналістам, що компанія має намір стати незалежною від політики США. За його словами, виробник має намір активно просувати власну екосистему додатків, і полегшувати розробникам завдання з інтеграції в неї свого софту, зазначає Androidpolice.

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Huawei Mobile Services

Зараз над розвитком Huawei Mobile Services працює команда з 4000 фахівців. Також компанія зацікавлена ​​в тому, щоб організувати співпрацю з Facebook, WhatsApp та іншими великими розробниками додатків з США. Оскільки на даний момент американські закони забороняють співпрацю місцевого бізнесу з Huawei , виробник має намір знайти посередника в Європі, через якого будуть вестися спільні справи з партнерами, які також потрапили в "санкційний список".

Вже після інтерв'ю топменеджера Huawei виступила з уточнюючою заявою з приводу подальшої долі сервісів Google в своїх пристроях.

Відкрита екосистема Android як і раніше є нашим пріоритетним вибором, але якщо ми не зможемо її використовувати, ми маємо можливість розробити власну,

– відзначили представники китайського вендора.



Екосистема Huawei об'єднає всі пристрої компанії

Побудова екосистеми Huawei

Такі заяви Huawei робить не вперше. Варто зазначити, що компанія не лише говорить, але й діє. Нещодавно китайський вендор оголосив про активну фазу розробки Huawei Mobile Services, які прийдуть на заміну аналогічним Google Mobile Services.

Серед іншого компанія також оголосила про запуск власної універсальної ОС для різних типів пристроїв. Harmony OS працюватиме також і на смартфонах компанії і стане одним з ключових елементів екосистеми пристроїв Huawei.

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